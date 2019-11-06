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台電發183億元公司債 含今年首檔綠債

最新更新：2019/11/06 19:50

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）台電宣布發行今年度第4檔公司債，規模新台幣183.2億元，包含58.5億元綠色債券，台電表示，綠債資金將用綠色投資計畫，包含澎湖低碳島風力發電以及離岸風力發電一、二期等。

政府積極推動能源轉型，作為國營事業的台電更扮演重要角色。台電今天發布新聞稿指出，常務董事會通過預定於12月中旬發行108年度第4期無擔保普通公司債，規模達183.2億元。

值得注意的是，10年期無擔保普通公司債為綠色債券，得到證券櫃檯買賣中心綠色債券資格認可，也是台電今年發行的第一檔綠債，資金將用於「再生能源及能源科技發展」投資計畫。

台電進一步說明，這次籌資將投入鯉魚潭水庫景山水力發電、湖山水庫小水力發電、集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、澎湖低碳島風力發電以及離岸風力發電第一及二期等共計15項計畫。

台電指出，5年期無擔保普通公司債利率為0.75%，規模44.7億元，採固定利率計息，每一年付息一次，自發行日起屆滿第4、5年各還本1/2。

7年期無擔保普通公司債發行規模80億元，利率0.80%，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；10年期無擔保普通公司債為綠色債券，發行規模58.5億元，利率0.85%，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

台電是發債大戶，今年已經發行3檔規模分別為191億元、192億元及171億元的公司債，加上今天宣布的規模183.2億元公司債，今年一共發行4檔公司債。

此外，台電表示，不包含這次綠債，從民國106年首次發行綠色債券至今，已累計136億元綠色債券，且均獲得櫃買中心綠債資格。（編輯：鄭雪文）1081106

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