台股尾盤急拉 力守11600點

（中央社記者潘智義台北7日電）美股小跌，台北股市今天開低震盪走低，一度跌破11600點關卡，但尾盤急拉，又重回11600點之上。

加權指數終場收在11606.56點，下跌46.51點，跌幅0.4%，成交值新台幣1397.56億元。8大類股僅造紙、泥窯類股上漲，其他各類股全面下跌。

台泥收40.95元，上漲0.37%。亞泥收43.15元，上漲0.12%。

晶圓代工龍頭台積電收在309元，跌0.64%。股王大立光收在4665元，跌0.74%。鴻海收在90.8元，小漲0.44%。

蘋果觸控面板供應商業成受三星智慧手機可能放棄屏下指紋辨識功能消息影響，收在106.5元，大跌6.99%。宸鴻收62.8元，下跌5.28%。

群益投顧分析師廖健佑表示，台股這一波漲勢原本是反映美中貿易戰緩和，市場預期11月川習會簽約，但因川習會延至12月，台股漲多已出現乖離，所以今天順勢量縮修正乖離，但多頭架構並未破壞，只要修正能守住本週一、二大漲時的跳空缺口，指數仍有機會上攻。

廖健佑指出，信心指標電子股若未止跌，其他族群也難有表現，但只要短線權值股能夠發揮撐盤作用，指數仍有高點可期；至於中小型股可觀察功率放大器（PA）族群。（編輯：趙蔚蘭）1081107