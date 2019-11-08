亞太電為5G擬私募百億 股價觸漲停

（中央社記者江明晏8日電）為5G競標備足銀彈，亞太電信董事會通過辦理私募，第一階段私募10億股，每股價格10元，激勵亞太電股價一度觸及漲停；台灣大哥大今天董事會是否討論注資亞太電信，也受到市場矚目。

亞太電信日前宣布將減資彌補虧損，減資比率約為34.456%，減資後實收資本額約新台幣281.71億元，每股面額新台幣10元，為因應5G頻譜以及未來營運需求，將進行15億股私募案。

亞太電信董事會昨日通過，不超過15億股的私募案，一年內將分1到3次募集發行，第一次預計發行額度為10億股，以11月7日前3個營業日普通股收盤價簡單算數平均數加回減資反除權後的股價9.55元為參考價格，本次私募價格定為10元，為參考價格的104.71%。

亞太電信也強調，私募將用於充實營運資金，健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性，預計可支應營運所需資金、償還借款以降低負債比率、改善財務結構及支應5G發展所需，未來對公司的營運將產生直接或間接助益。

亞太電信近期股價處於低水位，7日收盤價為6.21元，由於存在不少溢價空間，今天股價一度拉上漲停6.83元，盤中成交量爆出4.2萬張。

鴻海、台鐵、台灣大等大股東是否注資，也受到關注。亞太電信大股東分別為鴻海集團持股19.6%，台灣大哥大持股3.45%，台鐵持股近10%。

由於台灣大哥大與亞太電信在4G有合作經驗，台灣大今天將召開董事會，是否會討論到對亞太電信注資事宜，市場密切關注。

台灣大哥大總經理林之晨先前表示，評估條件是從「策略價值」和「財務價值」兩方面考量，在財務上會評估未來獲利空間等，策略上則是合法合作的機會，可以讓彼此雙贏，至於持股增加與否、增加多少，以及可接受的價格範圍，他坦言「這部分很敏感，都還在評估中」。（編輯：張均懋）1081108