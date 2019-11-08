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因應台商產線轉移需求 經部組團前進緬甸

最新更新：2019/11/08 17:35

（中央社記者廖禹揚台北8日電）受美中貿易紛爭及中國大陸投資環境改變影響，經濟部積極協助台商回台或轉移至新南向投資，本週更籌組緬甸考察團，帶領19家國內廠商到緬甸評估投資可能性與商機。

經濟部投資業務處今天發布新聞稿表示，經濟部籌組的「2019年緬甸投資考察團」在11月3日至8日赴緬甸仰光及週邊地區參訪，包括19家廠商及當地台商參與，產業遍及紡織及體育用品、醫療器材、電子電腦週邊、金屬材料加工、廣播電視、不動產及工程顧問等產業。

投資處表示，緬甸連結東南亞、南亞及中國大陸，享有東協對外洽簽自由貿易協定（FTA）與經濟合作協定（ECA）等區域經濟整合優勢，輸往歐盟商品也享有普遍貿易關稅優惠（GSP），且擁有豐富天然資源與成本相對低廉的勞動人口，是台商評估納入移轉勞力密集產業據點之一。

根據投審會統計，2018年台灣赴緬甸投資金額為5623萬美元，較2017年成長475%，截至今年9月累計總投資2.1億美元；而依緬甸投資暨公司管理局（DICA）統計，1988年至2019年9月共有31件台商投資案，金額1.31億美元。不過，投資處官員指出，許多業者會透過第三地轉投資，目前在緬台商保守估計超過250家，投資金額逾5億美元。

官員表示，受美中貿易戰影響，前來諮詢緬甸投資狀況的業者的確有變多，因緬甸的人力及土地成本相較越南及泰國低廉，多受勞力密集型產業青睞。

投資處此行安排業者拜會勃固省政府、緬甸投資暨公司管理局、緬甸商工總會（UMFCCI）及多家企業與工業區，包括仰光近郊由台商規劃開發的華緬科技園區，並舉辦台商投資實務研討會，共有100多名訪團業者及當地台商參與。

投資處表示，台商分散投資布局據點，增加生產備援基地，已成為美中貿易衝突下的關鍵競爭優勢，投資處持續提供相關諮詢服務與資訊，並已在越南、印尼、菲律賓、泰國、緬甸、印度設置台灣投資窗口（Taiwan Desk），提供雙向投資諮詢，協助台商評估移轉生產基地。（編輯：林孟汝）1081108

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