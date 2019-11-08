更多編輯台推薦新聞：
文策院揭牌 蔡總統：讓台流成功點燃世界
文化

文策院揭牌 蔡總統：讓台流成功點燃世界

影片／MLB銀棒獎公布 楚勞特7度獲獎傲視群雄
運動

影片／MLB銀棒獎公布 楚勞特7度獲獎傲視群雄

圖輯／費玉清告別舞台數度哽咽 歌唱生涯最後一曲謝歌迷
娛樂

圖輯／費玉清告別舞台數度哽咽 歌唱生涯最後一曲謝歌迷

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要
國際

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

日商來台投資創11年新高 服務業強勢進軍

最新更新：2019/11/08 18:31

（中央社記者廖禹揚台北8日電）經濟部統計，2018年日本來台投資金額高達15.2億美元，創下2007年以來新高；日商來台投資型態今年更有半數投資都是服務業，顯示日本服務業進軍台灣氣勢旺盛。

經濟部商業司今天委託財團法人商業發展研究院舉辦2019年台日商業服務業交流研討會，商業司副司長陳秘順致詞指出，2018年日本來台投資金額高達15.2億美元，衝上2007年以來的新高，同時，日本投資台灣的產業型態已從往年的製造業為主，擴及服務業等產業，投資行為更加多元活躍。

日本台灣交流協會首席副代表星野光明分享，今年日商到台灣投資件數達525件，是近5年來高峰，其中服務產業占半數，包括零售批發業者有185家、餐飲酒店98家、服務業96家。

星野光明也說，珍珠奶茶在日本相當風行，今年上半年珍珠進口量創新高，達15億日圓（約新台幣4.2億元），有85%來自台灣，顯示台日服務業市場關係達到一定高度。

今年研討會則聚焦科技轉型及新南向進擊策略，商研院董事長許添財表示，日本跟台灣一樣逐漸開始重視南向市場，若台灣跟日本可以攜手合作，結合雙方在商品、通路、人脈等優勢，拓展成功率將大幅提升。

許添財進一步表示，日本服務業來台，象徵台日經濟合作進入歷史第4階段，延伸到數位轉型、新科技商業與服務業。他說，日本近年來面臨高齡化、少子化、國民消費能力不足及國內市場太小的情況，台灣也有共同問題，因此，台灣與日本更應合作赴第三地開拓新市場，形成經濟合作生態系。（編輯：紀淑芳）1081108

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報