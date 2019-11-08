國泰金前10月每股賺4.18元 暫居金控獲利王

（中央社記者吳佳蓉台北8日電）國泰金今天公布10月稅後盈餘新台幣41.3億元，累計前10月稅後盈餘562.8億元，每股稅後盈餘（EPS）4.18元，暫居獲利三冠王寶座，富邦金則預計在11日公布10月獲利情形。

國泰金今晚公布10月自結稅後盈餘41.3億元，對比去年同期因股災拖累稅後盈餘僅5.9億元，成長顯著，比起今年9月則月增7.8%．同樣呈現成長；累計今年前10月稅後盈餘562.8億元，較去年同期成長1.97%，每股盈餘（EPS）4.18元，暫居目前已公布獲利金控中的三冠王寶座。

國泰金表示，雖然10月新台幣轉強，導致避險成本上升，但10月台股大漲，有利財務操作，使資本利得收入增加，一般利息收入表現也不錯，帶動10月獲利動能；旗下國泰人壽與國泰世華銀行獲利都比9月成長，整體表現穩健。

此外，新光金控今晚也公布10月自結稅後盈餘2.89億元，累計前10月稅後盈餘192.87億元，EPS為1.57元。不過，旗下新光人壽10月虧損2.53億元，對此，新光金表示，主要與10月新台幣升值5.8角，避險成本大增有關，無本金交割遠期外匯（NDF）達4.3%，因而導致新壽虧損。

新光金表示，新壽前10月表現已優於去年，在股市、債市及ETF部分表現都不錯，金控方面，前10月稅後盈餘192.87億元也已超越去年同期，預估12月還將有一筆台積電現金股利入帳，樂觀看待全年表現。（編輯：林孟汝）1081108