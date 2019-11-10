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首頁 / 產經

非洲工商產業領袖高峰會 11日在台登場

最新更新：2019/11/10 11:32

（中央社記者顧荃台北10日電）外交部表示，「2019年非洲工商產業領袖高峰會」11日至15日在台舉行，來自史瓦帝尼王國、南非及奈及利亞等國家，逾20位產業界領袖，來台進行貿易洽談及企業參訪。

外交部說，非洲工商產業領袖高峰會是由非洲駐台經貿聯合辦事處、經濟部非洲市場推動辦公室及外貿協會共同舉辦，外交部為表示全力支持，將11日於舉行歡迎茶會；12日下午於外貿協會舉辦「非洲商機暨市場說明會」，邀請有興趣前往非洲拓展商務或投資的廠商參加。

另外，外交部表示，史瓦帝尼王國投資促進局執行長高邁祖魯（Sibani Mngomezulu）一行4人應邀於4日至13日訪台，也將參加「2019年非洲工商產業領袖高峰會」，並在台北、高雄各舉辦一場投資貿易說明會，參訪台灣企業及新竹科學園區等。

外交部指出，非洲為世界第2大洲，面積廣達3000萬平方公里，擁有豐富的天然資源及年輕的勞動人力，GDP平均成長率5.5%，是目前全球經濟成長最快速的區域之一。

外交部說，「非洲大陸自由貿易區（African Continental Free Trade Area, AfCFTA）」自今年5月30日正式生效後，將是涵蓋12億人口及2.5兆美元GDP的市場，也是自世界貿易組織（WTO）成立以來，世界上最大的自由貿易區。台非經貿領域具有極大的發展潛力，期待與非洲國家有更密切的交流與互動。（編輯：楊凱翔）1081110

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