王文淵籲政府儘速完成兩岸貨貿協議簽署

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）工總理事長王文淵今天表示，台灣應該參考瑞士、新加坡等國，以小國思維出發，才有助國家經濟發展，並呼籲政府儘速完成兩岸貨貿協議簽署，以及加入國際經貿組織。

全國工業總會今天舉行第73屆工業節慶祝大會，總統蔡英文、工總理事長王文淵等人均出席活動。

王文淵致詞時表示，受到貿易爭端未決、中國大陸經濟放緩、地緣政治風險升溫等影響，全球經貿動能持續走弱，台灣也不例外。雖然，台灣受惠於轉單效應與台商回台投資，但今年預估經濟成長率仍比去年低。

他說，美中貿易戰已對台商帶來嚴重衝擊，政府應提出具體因應策略，避免產業面臨斷鏈危機。

由於兩岸經貿關係緊密，王文淵呼籲，政府應儘速完成兩岸貨貿協議簽署，以維繫兩岸密切經貿關係，並協助台商順利拓展中國市場。

他說，期望政府與中國協調，以加速與東協等主要貿易國簽訂自由貿易協定（FTA），或積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域經貿組織，以取得與其他國家在國際上相同競爭地位。

他提及，台灣是一個小地方，不能在法律、金融、產業、環保及勞工等面向處處抄襲像是美國等大國，甚至更嚴苛。台灣需要瞭解自身優勢及弱點，參考瑞士、比利時、荷蘭、新加坡等國經驗，以小國思維出發，才有助於國家經濟的發展。（編輯：郭萍英）1081111