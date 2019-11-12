動力5G路由器散熱風扇 明年量產出貨

（中央社記者韓婷婷台北12日電）顯示卡散熱風扇龍頭廠商動力科技受惠顯卡市場回溫，第3季每股稅後盈餘（EPS）1.94元，為近2年新高；動力預估第4季淡季不淡，5G用路由器散熱風扇明年量產出貨。

動力2019年第3季合併營收新台幣3.56億元，季增62.48%，年增46.35%，單季稅後淨利5040萬元，超越今年上半年的1350萬元，年成長643.25%，帶動第3季每股稅後盈餘（EPS）達1.94元，為近2年來新高表現。

動力科技董事長許文昉表示，第3季業績受惠輝達（NVIDIA）與超微（AMD）新晶片相關顯示卡用散熱風扇出貨量大幅增加帶動，希望第4季會比去年好，能不能比第3季好將視晶片供給數量，往年第4季會有盤點因素，目前看來淡季不淡。

許文昉表示，今年受到挖礦產業大幅萎縮及美中貿易戰衝擊，上半年表現不佳，客戶已連續5季調整庫存，相信最壞狀況已過；明年既有產品可望見到成長，新產品5G專用路由器及AI風扇如果進展順利，有機會貢獻營收5%以上，明年規劃東莞及江西新廠總出貨量將增加20%。

許文昉表示，2年來積極布局新的利基型散熱風扇產品市場，已見初步成效。其中在AI智能風扇方面，已通過下游系統廠商客戶認證，第4季電競用機殼散熱風扇將開始進入試產階段，並與多家客戶共同研發數十款內建人工智慧功能及遠端遙控的AI智能風扇，預估明年AI智能風扇除了應用在電競產品外，並將切入雲端網路、智慧家電及高效能計算系統（HPC）等高階利基型產品市場。

隨著5G高頻高速傳輸需求大幅提升，網通產品的散熱效果、穩定度及產品壽命需求明顯增加。許文昉指出，動力針對5G專用路由器開發的散熱風扇已完成下游客戶認證，預計第4季開始試產，明年上半年進入量產階段，持續與網通客戶開發多款高階網通散熱風扇產品，明年可望跨足5G伺服器、交換機及中繼站等高階網通產品市場。

另外，動力表示，5G時代來臨帶動數位影像內容及網路直播風潮，明顯提升影像後製剪輯及動畫設計需求，動力自去年下半年開始接獲工業級的後製剪接機台散熱風扇訂單並出貨，近期亦開始與下游系統廠商合作開發創作者電腦（Creator PC）相關散熱產品，來自影像製作專用散熱風扇出貨量持續增溫。（編輯：張良知）1081112