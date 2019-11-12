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需求持續成長 智邦前3季每股賺6.97元

最新更新：2019/11/12 18:20

（中央社記者潘智義台北12日電）網通廠智邦科技公司今天公布第3季合併稅後淨利新台幣17.32億元，每股稅後盈餘（EPS）3.12元；前3季合併稅後淨利38.7億元，年增79.84%，每股稅後盈餘6.97元。

智邦表示，第3季營運受惠於雲端客戶與企業端客戶需求持續成長，擴張產能效益浮現；展望第4季，以符合國際客戶需求優先，將積極投入400G交換器高階產品研發，精進生產效率。

智邦統計，第3季單季合併營收為新台幣164.4億元，較去年同期增加45.99%。合併營業毛利33.46億元，較去年同期增加49.52%。合併營業利益20.13億元，較去年同期增加93.15%。合併稅前盈餘21.26億元，合併稅後淨利為17.32億元，第3季每股稅後盈餘（EPS）為3.12元。

智邦指出，1至9月累計合併營收413.69億元，較去年同期增加37.6%。合併營業毛利82.3億元，較去年同期增加45.56%。合併營業利益45.94億元，較去年同期增加88.32%。合併稅後淨利38.72億元，較去年同期成長79.84%。前3季每股稅後盈餘（EPS）6.97元。（編輯：鄭雪文）1081112

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