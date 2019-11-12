包裹高價低報去年近14萬件 海關金流專案小組強查

（中央社記者吳佳蓉台北12日電）海關查稅來真的，財政部近日成立「快遞貨物金流查核專案小組」，鎖定經常由淘寶等中國電商平台進貨的國內店家，藉由刷卡金流，掌握是否有化整為零、高價低報情形，篩選出高風險業者補稅開罰。

財政部關務署表示，隨海外網購風氣盛行，低價快遞進口貨物（完稅價格新台幣5萬元以下）也逐年大增，從2017年到2018年，低價快遞進口貨物量由3605萬件成長至4649萬件，年增28.9%。

關務署官員表示，由於進口包裹量龐大，海關只能採抽查方式因應，因此有不肖業者心存僥倖，藉機以冒名或虛構人名方式，搭配化整為零（將一個應稅包裹分裝成多個免稅包裹通關）、高價低報手法，偽裝成免稅包裹通關，逃漏關稅、營業稅。

為此，關務署在11月初針對快遞貨物成立金流查核專案小組，直接利用金融監督管理委員會提供給財政資訊中心的電商平台刷卡資料查稅，特別是淘寶、蝦皮等網購平台的刷卡金流，取得金流後進一步以姓名、地址等條件做歸戶，掌握業者及其利害關係人是否有異常進口情形。

關務署官員強調，金流查緝對象並非一般民眾，而是有化整為零、高價低報違規情形的高風險店家，透過金流歸戶方式，可幫助篩選出進口次數異常頻繁，或合計進口快遞貨品金額達數百萬等「明顯非合理自用」情形。

關務署官員指出，實際上國內有些夜市攤商或網路平台賣家，是由中國電商平台進貨，卻是以違規方式進口通關，沒繳稅也掌握不到，導致後續國稅局掌握其實際銷售額時，也可能產生漏洞；未來將透過金流查核，與國稅局合作，「內外夾擊」追稅。

關務署統計，近年查到虛報包裹完稅金額的高價低報案件約10多萬件，補稅金額近億元。舉例來說，2018年全年高價低報案件有13萬8513件，補稅金額達9797.4萬元；今年1至9月，補稅案件也已達12.3萬件，補稅金額約9183萬元，金額不低，若無法有效防堵，將持續造成稅基流失。（編輯：林孟汝）1081112