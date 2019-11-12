雙11電商單日業績揭曉 年增8成創新高

（中央社記者吳家豪台北12日電）富邦媒旗下momo購物網公布雙11單日業績約新台幣21億元，較去年雙11單日業績成長8成，再創歷史新高；網路家庭旗下商店街市集雙11當日流量大增300%。

富邦媒表示，momo購物網今年雙11（11月11日）單日業績為平日的12倍；網站全天總瀏覽人次高達2000萬，為平日的12倍；透過行動裝置購物的占比達7成；有消費的會員數成長8成。

富邦媒統計雙11當日熱銷商品，分別為行動硬碟、衛生紙、牙線棒、尿布、氣泡水、休閒外套，以及iPhone 11、手持無線吸塵器等，可見消費者在雙11期間除了囤貨日常用品，平時難下手的高單價商品也成了購買重點。

根據商店街統計，雙11當日全站流量大增300%，帶動買氣與業績成長；雙11凌晨零時至1時之間成交筆數達平日近10倍以上。

創業家兄弟旗下平台生活市集雙11當日業績為平日的7.3倍、轉換率較平常提高3倍，帶動雙11當天訂單數較平日成長4倍。蘋果推出的第2代AirPods無線耳機在雙11檔期業績衝破1500萬元，成為生活市集11月熱銷冠軍。

樂天市場宣布，雙11業績較去年同期成長50%，創下樂天市場來台11年新高；除了美妝保養類別商品業績成長30%、3C家電類商品業績成長30%之外，美食類別商品銷售成長40%。

蝦皮購物雙11當日在台灣及東南亞7國訂單大增，24小時售出超過7000萬件商品；台灣3大熱銷品類分別是居家生活、美妝保健、手機及週邊配件。

淘寶台灣雙11單日業績較平日成長25倍，網頁總瀏覽人次突破1000萬；自11日凌晨零時至1時之間，網站同時在線人數較平日增加10倍；雙11當日熱銷商品包括iPhone 11、衛生紙，氣炸鍋、遊戲主機、肌肉按摩器、穿戴裝置。（編輯：鄭雪文）1081112