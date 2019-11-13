緯創第3季獲利優於預期 外資上修目標價

（中央社記者吳家豪台北13日電）亞系外資指出，代工廠緯創第3季獲利優於預期，主因零組件成本降低、iPhone 11後段模組出貨增加，但明年後段模組業務不確定性升高，重申持有評等，目標價上修到26.5元。

緯創股價今天開低走高，早盤高點來到28.5元、漲幅約2.5%；至11時10分左右，成交量放大到1.95萬張。

亞系外資今天發布研究報告指出，緯創今年第3季每股盈餘新台幣0.61元，季增38%，年增39%，優於市場預期的0.49元；雖然伺服器業務衰退導致第3季營收年減5%，但iPhone 11後段模組（LCM）出貨增加，部分抵銷了營收下滑的利空。第3季毛利率年增0.9個百分點，原因是零組件成本降低、後段模組業務達到規模經濟。

展望今年第4季，緯創認為成長動能將來自資料中心業務回溫、採用LCD面板的iPhone後段模組出貨受惠於旺季效應、打入iPhone 11 Pro供應鏈成為第二組裝廠，預期營業利益率將持穩，毛利率則可能受iPhone 11組裝業務的學習曲線影響而有所波動。

亞系外資認為，資料中心業務將推動緯創2020年成長，但iPhone後段模組業務可能面臨現有對手競爭，且明年下半年發表的iPhone可能從LCD螢幕變更為OLED螢幕，都為後對模組業務帶來不確定性，重申「持有」投資評等。

考量第3季財報優於預期及毛利率提升，亞系外資將緯創2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值上修3.2%、3%、3.4%至2.25元、2.31元、2.53元，目標價從26元微幅調升到26.5元。（編輯：張均懋）1081113