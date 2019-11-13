房地合一逾期申報 財部放寬初犯裁罰減半

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）依規定，房地合一新制案件要在交易次日起30天內完成申報，與舊制規定大不同，考量民眾容易因疏忽而逾期申報，財政部近日放寬，房地合一逾期申報案件，若屬初犯，罰鍰可減半。

房地合一新制2016年上路，與房地交易舊制相比，不僅計稅方式差異頗大，申報規定也大不同。

財政部官員說明，屬房地交易舊制案件，交易所得等隔年5月報稅時再一併報繳即可，若為虧損案件，因沒申報也不會有漏稅問題，因此不會因逾期未報而遭罰鍰；但房地合一新制規定，民眾需在所有權完成移轉登記次日起算的30天內申報，且即使虧損也要申報，否則就會遭罰。

財政部官員表示，經過這幾年宣導，因不熟悉新制規定而逾期申報的案件逐漸在減少，不過，考量新舊制確實很不同，且實務上不少案件，是因誤以為交易虧損即免申報而違規，並未涉及漏稅。因此採納國稅局建議，減輕首次違規案件罰鍰，由新台幣3000元以上、3萬元以下，降至1500元以上、1.5萬元以下。

財政部官員指出，12日已修正發布「稅務違章案件減免處罰標準」，將初犯減半罰鍰規定納入，並於發布日當天生效，發布日當天的未確定案件也可適用。

財政部官員說，經了解，因預期將修法新增減罰規定，國稅局在4月份「稅務違章案件減免處罰標準」預告修正後，即保留首次逾期申報案件、暫未開罰，如今隨減罰規定正式生效，前述裁罰未確定案件，皆可適用減半罰鍰。（編輯：林淑媛）1081113