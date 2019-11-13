貿易紛擾持續 三大科學園區前8月營業額年增0.3%

（中央社記者潘姿羽台北13日電）美中貿易戰紛擾持續，台灣製造業難以置身事外，據主計總處最新國情統計通報，今年前8月三大科學園區營業額新台幣1兆6665億元，僅較去年同期成長0.3%，不過電腦及周邊產業受惠轉單效應，成長顯著。

主計總處國情統計通報顯示，今年前8月三大科學園區營業額僅微幅成長，進一步就產業別來看，受美中貿易紛擾持續及全球政經局勢不穩影響，各業營業額消長互見，其中占比最大、約6成8的積體電路產業，年增率僅0.5%。

台經院研究員劉佩真指出，美中貿易戰對台灣產業多帶來直接或間接的負面影響，以半導體產業為例，今年初產業界明顯感受到美中貿易戰使得全球需求下滑，直到下半年受惠於中國科技廠供應鏈採去美國化策略，出現訂單回升態勢；整體而言，今年台灣半導體業景氣雖優於全球，但成長格局近乎持平。

至於占比約3%的電腦及周邊產業，則受惠台商產能回流及轉單效應，年增率直衝87.2%，另外，光電產業、精密機械產業均呈減少。

若就園區別觀察，主計總處指出，以竹科營業額7027億元居首、年增1.1%；中科因先進奈米製程量產，營業額4947億元，年增達10.8%，增幅最大；南科則受面板產業供給過多，加上部分半導體7奈米製程主要在中科等影響，營業額衰退9.8%。（編輯：紀淑芳）1081113