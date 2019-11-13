更多編輯台推薦新聞：
香港中文大學宣布結束本學期 浸會大學即起停課
兩岸

香港中文大學宣布結束本學期 浸會大學即起停課

演說全文／宋楚瑜4度角逐總統 宣布參選2020
政治

演說全文／宋楚瑜4度角逐總統 宣布參選2020

胰島素是糖友救命武器 研發幕後功臣之一是狗
生活

胰島素是糖友救命武器 研發幕後功臣之一是狗

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來
文化

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

外資終止連22買 減碼面板PCB金融股

最新更新：2019/11/13 19:34

（中央社記者吳家豪台北13日電）外資及陸資今天賣超台股新台幣62.63億元，終止連續22天買超，減碼標的包括面板、PCB（印刷電路板）、金融股；其中群創賣超逾2.41萬張，高居外資賣超總量第一名。

美中貿易談判陷入混沌不明，導致美股轉為觀望，台股今天權值股回檔震盪，加上新台幣升值氣勢告一段落，加權指數終場跌52.54點，收在11467.83點，跌幅0.46%，成交值1148.21億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超55.6億元。

觀察外資賣超前10名個股，面板雙虎群創、友達賣超逾2.41萬張、1.16萬張，分別排第1、3名；PCB族群的欣興、燿華也名列前茅，賣超1.38萬張、7290張，排在第2、7名。

金融股同樣成為外資提款機，第一金、元大金賣超8601張、7081張，排第5、9名。電競大廠微星第3季財報不如預期，今天外資賣超9776張，排名第4。記憶體廠南亞科10月營收寫下近4個月新低，今天遭外資賣超7243張，排名第8。

外資減碼其他標的包括指數股票型基金（ETF）的元大S&P原油正2和元大滬深300正2，分別賣超7977張、6975張。（編輯：楊凱翔）1081113

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報