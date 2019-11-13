外資終止連22買 減碼面板PCB金融股

（中央社記者吳家豪台北13日電）外資及陸資今天賣超台股新台幣62.63億元，終止連續22天買超，減碼標的包括面板、PCB（印刷電路板）、金融股；其中群創賣超逾2.41萬張，高居外資賣超總量第一名。

美中貿易談判陷入混沌不明，導致美股轉為觀望，台股今天權值股回檔震盪，加上新台幣升值氣勢告一段落，加權指數終場跌52.54點，收在11467.83點，跌幅0.46%，成交值1148.21億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超55.6億元。

觀察外資賣超前10名個股，面板雙虎群創、友達賣超逾2.41萬張、1.16萬張，分別排第1、3名；PCB族群的欣興、燿華也名列前茅，賣超1.38萬張、7290張，排在第2、7名。

金融股同樣成為外資提款機，第一金、元大金賣超8601張、7081張，排第5、9名。電競大廠微星第3季財報不如預期，今天外資賣超9776張，排名第4。記憶體廠南亞科10月營收寫下近4個月新低，今天遭外資賣超7243張，排名第8。

外資減碼其他標的包括指數股票型基金（ETF）的元大S&P原油正2和元大滬深300正2，分別賣超7977張、6975張。（編輯：楊凱翔）1081113