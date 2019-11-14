潤弘第3季賺2.67億元年減6.3% 明後年營運樂觀

（中央社記者潘羿菁台北14日電）潤泰集團營造廠潤弘精密公告第3季財報，進入趕工旺季支撐單季稅後淨利為新台幣2.67億元，季增1.1倍，不過較去年同期略減6.3%，展望未來，潤弘表示，在手訂單逾200億元，明、後年營運樂觀。

潤弘第3季毛利率為12.98%，較去年同期的16.11%衰退3.13百分點，稅後淨利為2.67億元，年減6.3%，不過進入年度施工高峰期，較第2季大幅成長1.1倍，每股稅後淨利（EPS）1.98元，累計今年前3季稅後淨利為4.28億元，年減14.7%，EPS為3.17元。

潤弘主要業務分為營建工程、機電工程與預鑄3大類，其中，預鑄毛利率比起前兩者高出3、4個百分點，去年上半年預鑄營收比重為25%，今年則是掉至10%至15%，導致今年以來獲利表現不及去年，今年前3季毛利率僅12.21%，比起去年同期的15.21%衰退3個百分點。

潤弘強調，目前在手訂單至少227億元有待消化，勢必讓公司營運維持平穩。

而潤弘先前接下3大高科技廠辦案，合計合約金額為116億元，由於高科技廠辦案使用預鑄比例至少一半，也讓外界期待貢獻毛利率回升，不過公司指出，估計3案認列時間點最快落在明年第2季，也就是說，明年毛利表現將優於今年度。

現階段潤弘承接廠辦案比重約35%至40%、商（住）辦為40%，公共工程為20%，今年在建工程包括中壢社宅、台北護理大學、潤泰峰匯與桃園青昇段商場等。（編輯：趙蔚蘭）1081114