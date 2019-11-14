晶華前3季每股賺逾8元 獲利創新高

（中央社記者江明晏台北14日電）晶華酒店公布第3季歸屬母公司稅後淨利新台幣2.79億元，年增23.02%，每股盈餘2.19元，累計前3季稅後淨利10.19億元，年增0.49%，創同期新高，每股盈餘8.03元，優於去年同期8元。

晶華國際酒店今天召開董事會通過財報，前3季稅後淨利10.19億元，年增0.49%，主要來自子公司獲利提高，去年同期因認列與英國洲際集團合資及出售Regent部分股權案淨利益，但本期也認列子公司Silks International Inc.出售日本東京不動產淨利，相互抵銷下維持微增表現，每股盈餘（EPS）為8.03元，優於去年同期每股8元的水準。

晶華指出，若不含認列出售日本東京不動產淨利及去年出售Regent部分股權案的處分淨利益，則合併稅後淨利為8.49億元，比2018年同期的6.6億元，增加逾28%。

晶華前3季合併總營收為48.31億元，年減3.04%，主要因為去年與英國洲際集團合資及出售Regent部分股權案，自2018年7月起不再認列海外Regent營收，若不含此部分營收，則合併總營業收入比2018年同期增加，年增3.65%。

台北晶華酒店明年適逢30週年，近期展開一系列的改裝更新，預計明年首季全館翻新完工，除了先前改裝完畢的晶華軒，陸續進行的更新計畫還包括，牛排館與鐵板燒餐廳Robin’s的內外設備，預估11月中旬改裝完畢，將投入近6000萬元的資金；而明年首季也將分區改裝麗晶精品B1樓層。

近年來，飯店業餐飲在營收扮演的角色越來越重，台北晶華酒店的金雞母栢麗廳一年可貢獻約4.3億元的業績，婚宴營收與場次都較去年同期提升，看好明年整體業績將持續成長。（編輯：楊凱翔）1081114