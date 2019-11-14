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大同處分土地獲利近33億 第3季轉虧為盈

最新更新：2019/11/14 19:40

（中央社記者吳家豪台北14日電）大同公司今天公布第3季財報，因旗下尚志資產公司處分復興北路土地，認列處分利益新台幣32.94億元，使大同第3季轉虧為盈，每股盈餘1.03元；前3季每股盈餘0.44元。

大同2019年第3季合併營收83億元，年減47%；稅後淨利4.3億元，歸屬母公司業主淨利23.75億元，每股盈餘（EPS）1.03元。

累計前3季大同合併營收246億元，年減49%；稅後淨損108.63億元，歸屬母公司業主淨利10.04億元，每股盈餘0.44元。

大同表示，2019年第3季及前3季營收較去年同期銳減，主要因為綠能與華映公司自今年初以來減產繼而停產，致使營收大幅減少；但其他轉投資公司例如大同世界科技公司，則有兩位數百分比（10%以上）的成長。

大同指出，今年9月因綠能進入清算程序，大同依會計原則除列綠能，並回沖已認列的長期投資貸餘，使深受綠能影響的尚志半導體公司淨值轉為正數。

此外，大同今年第2季因認列華映鉅額資產減損，致違反聯貸授信合約條款；經向聯貸銀行團申請豁免，已於10月18日獲得銀行團同意，並恢復原授信條件及授信期間，故第4季各項財務比率將回復過去水準。

展望今年第4季，大同表示，除尚志資產的大同莊園建案將陸續交屋獲利外，總公司本業的ICT（資通訊）、電表及重電將於第4季陸續交貨，家電產品因年終尾牙旺季，營收可望成長，太陽能案場建置也按計畫成長，整體營收可望維持成長。大同將持續藉由各項成本的改善，提高營運效率及嚴格控管庫存。（編輯：楊凱翔）1081114

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