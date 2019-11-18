大同代墊華映積欠近億元工資 顧立雄提3步驟

（中央社記者劉姵呈台北18日電）華映積欠員工近億元工資，勞動部要求母公司大同出面協助代墊款項，但大同有疑慮；金管會主委顧立雄今天提出大同可執行的3步驟，包括訂定1年內清償合約、設定銀行擔保品與評估股東權益。

大同集團旗下面板廠中華映管去年因財務危機面臨關廠，15日近700名華映員工聚集在大同總公司前抗爭；華映工會也表示，華映預計在11月30日展開第2波大量解僱1900名員工，但仍積欠這些員工8月、9月及10月的工資。

時代力量立委黃國昌今天上午於立法院財委會上表示，華映第2波資遣1900名員工，自8月開始未能領到薪資，積欠工資近億元，華映要求母公司大同出面處理債務，且勞動部也呼籲大同應善盡企業社會責任，協助華映籌措財源或代墊款項，但大同僅表示「同情」，並認為有適法性問題。

金融監督管理委員會主委顧立雄表示，金管會不是此問題的主管機關，但先前有出具相關意見給勞動部。

他指出，大同若要協助華映償還積欠的工資，將會涉及公司法第15條及公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則的規定，必須針對借錢給華映的必要性、合理性及對大同股東權益影響進行評估。

顧立雄表示，大同後續可執行的3個步驟為，第1步，大同可借錢給華映付工資，但因為公司法第15條，公發公司短期融通必須在1年期以下，因此雙方合約要訂定在1年內清償。

第2步，華映抵押給銀行的擔保品價值大於債權，大同可在借錢時設定此擔保品；第3步為程序上的問題，華映是否能在1年內還款，也涉及到對大同股東權益影響，因此，應要由大同董事會評估後決議。

顧立雄強調，大同必須要在符合公發公司規定，又不影響股東權益的狀況下，去協調一個雙方可行的方案。（編輯：郭萍英）1081118