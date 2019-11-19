英特爾可望重登全球半導體龍頭 台積電居第3

（中央社記者張建中新竹19日電）英特爾（Intel）今年營收可望維持698.32億美元，將超越三星（Samsung），重登全球半導體龍頭寶座。台積電也將超越SK海力士（Hynix），重回第3位。

研調機構IC Insights預期，全球前15大半導體廠今年名單將與去年完全相同，僅排名有所變化；15大半導體廠今年營收都將超過70億美元規模。

受記憶體市況不佳，今年恐將衰退34%影響，記憶體廠SK海力士、美光（Micron）、三星與東芝（Toshiba）今年業績將同步滑落。

其中，SK海力士今年營收恐將衰退38%，將是前15大半導體廠中衰退幅度最大的廠商。IC Insights預估，美光今年營收將衰退35%，三星營收將衰退29%，東芝將衰退18%。

IC Insights預估，英特爾今年營收可望持平表現，將維持在698.32億美元水準，將超越三星的556.1億美元，將奪回全球半導體龍頭寶座，三星則落居第2位。

台積電今年業績也可望穩定表現，IC Insights預估，台積電今年營收將約345.03億美元，將成長1%，並將超越SK海力士的228.86億美元，重登全球第3大半導體廠，SK海力士則落居第4位。

索尼（Sony）受惠影像感測器熱賣，今年營收可望成長24%，將是前15大半導體廠中成長幅度最大的廠商，IC Insights預期，索尼排名將自去年的第15位，躍升至第11位。

聯發科今年手機業務回穩，電源管理晶片與特殊應用晶片（ASIC）等成長型產品業績也穩健成長，總營收可望達79.48億美元，將成長1%，只是受索尼排名攀升影響，聯發科排名將自去年的第14位，落居第15位。（編輯：黃國倫）1081119