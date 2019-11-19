中小企業撐起台灣半邊天 提供近8成就業機會

（中央社記者潘姿羽台北19日電）據主計總處最新國情統計通報，2018年中小企業家數占比逾97%，提供全國逾7成8的就業機會，就業人數達897萬人，顯見產業環境快速變遷之下，中小企業對於台灣經濟依舊有著舉足輕重的地位。

中小企業定義為在製造、營建工程、土石採取及礦業的實收資本額新台幣8000萬元以下，或經常僱用員工數未滿200人者；其他行業則指前一年營業額1億元以下，或經常僱用員工數未滿100人者。

主計總處最新國情統計通報引用經濟部中小企業白皮書內容，點出現今社會，台灣中小企業仍是主流的情況，2018年中小企業家數占比超過97%，且就業人數仍持續成長，較2017年年增0.7%、約6.1萬人。

進一步觀察中小企業的各行業占比，以製造業24.7%最多，其次為批發及零售、營建工程業，分別占了20.4%及9.9%，住宿及餐飲業則占9.1%；與2017年相較，以批發及零售業就業人數增加2.4萬人較多，製造業則減少6000人。

主計總處國情統計通報也提供民間中小企業有酬就業者每月主要工作收入數字，各行業中，以電力及燃氣供應業4.9萬元最高，金融及保險業以4.6萬元居次；營建工程業、製造業、批發及零售業、住宿及餐飲業分別為3.9萬元、3.7萬元、3.6萬元及3.2萬元。

不過，若將中小企業與全體企業比較，各行業的每月主要工作收入，中小企業均不及全體企業，其中又以教育業低近1萬元，差異最大。（編輯：楊玫寧）1081119