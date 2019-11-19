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有線電視訂戶續跌原因 鄭俊卿：OTT與短報用戶數

最新更新：2019/11/19 18:53

（中央社記者吳柏緯台北19日電）剪線潮持續發威，今年第3季全台有線電視收視戶跌破500萬大關。CBIT理事長鄭俊卿指出，用戶數下降確實是國際趨勢。台灣除了OTT競爭，業者少報用戶數也是下降的原因之一。

台灣有線寬頻產業協會（CBIT）理事長鄭俊卿下午出席公開活動時，被媒體問到有關於台灣有線電視面臨剪線潮的問題時表示，世界各國都面臨OTT服務的競爭，因此不只在台灣，世界各國的有線電視都面臨訂戶數下降的挑戰。

不過除了各類型的OTT串流影音服務分食影視產業的大餅，鄭俊卿也提到，部分有線電視業者少報用戶數也是造成統計數字下降的原因，他表示已經向國家通訊傳播委員會（NCC）反映，這種行為非常不妥。

鄭俊卿坦言，世界潮流是往網路發展，因此有線電視的剪線潮在短時間內確實很難停止。但他也提到，根據美國的經驗，當用戶數掉到一定的程度後就暫時停止下跌，主要是因為仍有基本盤的收視戶在支撐有線電視。

鄭俊卿以CBIT所做的調查為例，目前台灣有線電視的主力收視群大概在40歲以上，15歲到40歲的用戶比例則是最低。

凱擘大寬頻日前宣布推出A1開放平台，可搭載多元OTT功能，並能聲控選台，盼讓年輕人眼光重新回到電視。身兼凱擘大寬頻董事長的鄭俊卿指出，這個方式確實在年輕收視族群中引起討論，並且獲得不小的迴響。他進一步說，面臨不同服務的競爭，有線電視業者也必須改進，才能夠吸引更多的用戶。

根據NCC近日公布今年第3季的有線電視統計數據，顯示截至今年9月底，全台的有線電視用戶跌破500萬戶，降到496萬2278戶，有線電視的涵蓋率為56.23%。這是繼民國103年第4季後，500萬關卡再度失守。（編輯：林孟汝）1081119

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