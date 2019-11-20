櫃買市場特色主題業績發表會 下週舉辦3場

（中央社記者韓婷婷台北20日電）配合108年第3季財報公告，櫃買中心已陸續推出3場櫃買市場業績發表會，下週接續推出「智慧生活」及「富櫃200（三）」主題，另外高雄也將舉辦「櫃買特色（二）」主題業績發表會。

櫃買中心表示，為加強在地化服務及拉近投資人與南部企業的距離，將於11月26日於高雄漢來飯店邀請3家高雄地區的優質企業出席「櫃買特色（二）」場次，包括全球前5大導線架製造商長科、精密金屬扣件大廠世德及知名遊戲軟體公司智冠。

隨著科技迅速發展，近來最夯的5G題材，未來將主導智慧生活的多元化。櫃買中心於11月27日於櫃買中心11樓多功能資訊媒體區邀請3家在智慧科技與生活應用領域表現優異公司，包括跨足5G應用領域網通大廠璟德；知名不銹鋼複合螺絲製造廠世鎧；布局車用及電控應用沖壓及壓鑄產品金屬零組件製造商安力-KY。

此外，「富櫃200指數」為櫃買中心今年推出新指數，為利投資人瞭解成分股公司，於11月28日於台北花園酒店推出本季第3場「富櫃200」主題，邀請3家富櫃200指數成分股公司，包含砷化鎵晶圓代工大廠穩懋，國內伺服器管理晶片設計廠信驊及台灣最大電子商務集團網家。（編輯：黃國倫）1081120