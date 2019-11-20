和泰車iRent共享電動機車前進高雄 首跨4都

（中央社記者韓婷婷台北20日電）共享經濟從自行車延伸到電動機車，包括GoShare、WeMo及iRent都積極搶市占，和泰車旗下和雲iRent於10月進軍台南後，今天宣布前進高雄，為首家營運縣市跨足4都業者。

共享機車戰局持續加溫，目前3大平台分別是已營運3年，由新光集團第三代吳昕霈主導的WeMo、Gogoro的GoShare、和泰汽車集團旗下的iRent，戰局一路從北台灣延伸至南台灣；投放車輛數暫時由WeMo的5000輛領先，投放據點則由iRent橫跨台北市、新北市、台南市及高雄市4都戰線最廣。

隨著WeMo和GoShare快速拓展共享機車市場，和泰車旗下的和雲iRent也積極迎戰，繼10月進駐台南後，11月再前進高雄，主打路邊租還超便利。

iRent表示，未來將透過參與各縣市政府智慧城市計畫，達成綠能運輸的願景。11月20日正式進駐高雄，首波將投車在三民區、鳳山區、前金區、新興區、左營區、前鎮區、苓雅區、鹽埕區、鼓山區、鳥松區十大人口行政區，iRent也成為全台第一家營運縣市跨足4都的共享機車業者。

iRent指出，共享機車提供市民及到當地旅遊民眾便利的租車服務，不管是臨時代步或是深度旅遊，都能搭乘大眾交通工具，轉乘共享汽車、機車，深入城市街道及鄉鎮的每個角落。今年3月上線以來，會員數突破25萬人，累積超過10萬次租借。

除了一般民眾外，和泰也積極拓展企業用戶，針對大型企業或公務機關，透過iRent共享機車服務，取代原公務機車的購置，減少機車持有、保管、清潔等成本，更有效管理使用者並了解其使用行為。另外也鎖定店舖外送、代駕業者等潛在合作對象。（編輯：郭萍英）1081120