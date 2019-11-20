外銷訂單12月有望轉正 全年減幅估低於5.8%

（中央社記者廖禹揚台北20日電）經濟部統計處今天公布10月外銷訂單接單金額年減3.5%，連續12個月負成長，統計處預估11月續呈年減，但12月有望轉正，全年減幅可望收斂至5.8%以下。

受到全球景氣走緩、需求減少影響，10月外銷訂單接單金額472.8億美元，續呈年減，1到10月累計3962.4億美元，年減5.8%，統計處預估，11月接單金額可能落在460至470億美元，年減1.4%至3.5%，但12月有可能因去年基期較低而轉為正成長，使全年減幅較目前累計1至10月的5.8%進一步收斂。

觀察10月主要接單貨品狀況，除電子產品年增1.7%外，其他類別皆呈現負成長，統計處長黃于玲指出，電子產品是自去年11月以來首次轉正，主因手機及穿戴裝置新品上市，加上5G基礎建設、高效能運算等新興科技應用擴增，帶動上游供應鏈訂單成長；對於後續動能是否延續，黃于玲表示樂觀以待。

作為上半年主力的資訊通信產品則連續4個月負成長，黃于玲表示，資訊通信產品去年同月接單為歷年單月新高，加上筆電、伺服器受高低階產品出貨組合變動、關鍵零組件價格下滑等因素影響，抵銷手機、穿戴裝置新品上市挹注組裝代工訂單增幅，致整體年減0.2%。

此外，光學器材市場供過於求狀況延續，基本金屬、機械產品、塑橡膠製品、化學品等傳統貨品持續受到原物料價格下跌、投資需求保守等因素影響，都呈現雙位數年減。

值得注意的是，10月接自歐洲訂單114.6億美元，創下歷年同月新高，年增5.1%，是各主要訂單來源中唯一正成長地區，黃于玲說，歐洲訂單最大宗的資訊通信產品成長7.6%、電子產品成長9.4%、運輸工具成長13.1%，其中資訊通信產品及電子產品主要受手機銷售帶動，運輸工具部分則是在歐洲具優勢的自行車帶動。

第4季為傳統接單旺季，黃于玲分析，往年高峰多落在10月，11月則會開始下滑，統計處調查廠商對11月接單看法，以金額計算動向指數47.4，也顯示預期11月接單較10月減少。黃于玲表示，雖然預期12月接單可望轉正，但仍須持續觀察行動裝置應用與手機新品銷售狀況。（編輯：楊凱翔）1081120