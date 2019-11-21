中國加工絲雙反案終判確立 台廠估正反效益各半

（中央社記者潘羿菁台北21日電）美國商務部針對中國與印度聚酯加工絲雙反案終判成立，恒力化纖、盛虹化纖等均被懲罰性關稅，台灣化纖廠力麗認為，過往遭中國低價搶市，如今有機會重返美國市場。

這起調查案是由台塑四寶南亞美國南卡廠與美國Unifi大廠聯手申請，歷經1年審查時間，走到美國商務部終判結論。

美國商務部判定中國化纖廠以低於正常價值76.07%至77.15%價格傾銷到美國市場，印度傾銷幅度也有17.88%至35.92%，本月14日終判結論，針對中國江蘇恒力化纖課徵反傾銷稅76.07%，其餘則是77.15%。

另外，蘇州盛虹化纖與其關係企業分別裁定472.51%與473.09%的懲罰性稅率。印度反傾銷稅率裁定為17.62%至47.51%，反補貼稅為4.29%至21.83%。

力麗表示，先前公司外銷市場包含美國地區，但是受到中國低價聚酯加工絲搶市負面衝擊，幾乎是棄守美國市場，如今，中國被開徵雙反稅率，等於是已經賣不進去，台廠有機會拿回市場，此為一好消息。

不過也有一家台灣大型化纖廠認為，目前東南亞布料群聚效應漸形成，中國聚酯加工絲銷往東南亞增多，反而進去美國的比重較少，美國做出雙反案結論，「頗有為美中貿易戰談判增加籌碼的味道」。

南亞回應，自從去年提出控訴案，中印出口到美國明顯下降，中國自2018年1月平均1939噸，至今年9月已降至229噸，印度也從1006噸降至341噸。

此外，Unifi為南亞南卡廠下游客戶，Unifi受惠於雙反案正面效益，推升南亞南卡廠訂單量增多。

不過南亞也強調，中、印溢出產能可能轉往當地內銷或是其他地區，是否會對其他市場造成間接負面衝擊，仍需要再觀察。

業內人士補充說，當美國這個出海口被擋住，多出的產能只能到處找其他銷貨管道，例如，中國是否會轉內銷進一步壓抑內銷價格，恰好南亞在中國昆山有聚酯加工絲工廠，恐形成一加一減效應。

後續美國國際貿易委員會（ITC）預計在12月30日針對本案做出損害最終判決。（編輯：黃國倫）1081121