中華電深耕電競產業 虛擬偶像當代言人

（中央社記者江明晏台北21日電）中華電信今年再度參與亞洲最大LanParty電競嘉年華WirForce，發表HiNet光世代品牌代言人虛擬偶像Lumina，中華電表示，HiNet的市占率在電競族群極高，未來也會針對年輕族群推出整體娛樂匯流方案。

中華電信深耕電競產業，為鼓勵多元、年輕、創意能量，積極參與各項電競相關活動，今年再度參與亞洲最大LanParty電競嘉年華WirForce。

此次，中華電信於花博園區為HiNet光世代品牌代言人Lumina舉辦角色公開發表會，中華電信特別砸下重金以3D角色建模技術，結合好萊塢動畫電影及日本動畫工業常用的光學動態捕捉技術，展現虛擬偶像動作的高流暢度，並為虛擬代言人Lumina設計出道單曲；中華電這次展場也獨家引進智慧眼鏡BT-30C等周邊場品，搭配學生方案銷售。

中華電信表示，電競遊戲是非常重要的產業，也往數位媒體影音發展，中華電信投資4Gamers並展開合作，中華電發揮網路品質的穩定度，瞄準年輕人的影音媒體娛樂的需求，推出整體娛樂匯流方案。

針對來自寬頻業者的價格競爭，中華電信執行副總馬宏燦表示，HiNet的品質非常好，以前會跟進其他業者打價格戰，但打價格戰無底洞，因此還把品質做好最重要，上傳與下載速度都是業界最高，而且品質穩定資訊安全也有保障，中華電的網路在電競族群市占率非常高。

未來中華電會持續投資寬頻，每年資本支出也都相當穩定。

因應5G，中華電信也積極扶植新創產業，5G加速器日前帶領2019年遴選出來的團隊，登場亞洲最大創新創業嘉年華2019 Meet Taipei，除了現場人潮，還有產業專家與投資者觀展，為新創團隊創造曝光效益，也推動產業生態圈。

中華電表示，中華電積極策略轉型，未來也聚焦投資ICT相關的新創團隊。（編輯：趙蔚蘭）1081121