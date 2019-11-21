高齡少子化衝擊 專家提3族群退休規劃建議

（中央社記者劉姵呈台北21日電）受到高齡化、少子化的影響，養兒防老的觀念未來可能不復存在，加上長期低利率環境等影響，壽險業者紛紛提出針對青壯年、中高齡與屆退3種不同族群的退休規劃建議，趁早為退休後穩定現金流作打算。

根據內政部統計，2018年新生兒出生人數僅有18萬多人，創下8年來新低；另外，國發會也指出，2018年台灣已轉為高齡社會，推估於2026年邁入超高齡社會。

壽險業者認為，受到高齡化、少子化的影響，養兒防老的觀念未來可能不復存在，加上長期的低利率環境及年金改革等影響，民眾若不趁早進行退休規劃，恐難以支應退休後的各項花費，不過，不同年齡層也有不同的規劃方式。

首先，青壯年族群方面，國泰人壽建議，可以規劃附保證保單，未來會依照保單約定獲得特定項目作保證給付。此族群因有較長的時間，可透過「定期定額」方式逐步累積資產，未來到了屆退年齡，就可將帳戶中累積的資產，以每月撥回的方式，轉入帳戶享月現金流。

再者，中高齡退休族群方面，因較專心衝刺工作，富邦人壽建議可以透過「目標到期全權委託帳戶」，自行設定選擇預期退休時間，中途以定期定額的方式，交給專業投資團隊代為操作。

富邦人壽指出，這類型人生週期全委設計，在抵達設定的目標日期後，就會進入每月提解，提解期為20年，即240期，提解期滿即可領回帳戶剩餘價值，達到類似年金的效果，非常適合沒有時間投資或自行研究的退休族群。

最後，高齡屆退族群方面，國泰人壽認為，相較於其他族群，應更重視穩健現金流，因為較無時間逐步累積帳戶價值，建議可以躉繳的方式投入；另外，此族群除了要留意退休時月撥回資產外，也要注意當帳戶淨值低於約定標準時，保險必須具備給付保證生存保險金、高齡滿期保本的機制，如此一來，就算退休後活得老，也不必擔心帳戶資產有所虧損。（編輯：趙蔚蘭）1081121