台塑打造個人化AI夥伴 拚搏1%致勝關鍵差距

台塑集團近年導入人工智慧（AI），透過新科技挪出更多產能與節省成本，拚搏看不見的競爭力。（台塑提供）中央社記者潘羿菁傳真 108年11月24日

產業AI風潮來襲專題（中央社記者潘羿菁台北24日電）石化龍頭台塑集團近年跨很大，內部組成專案小組運用人工智慧（AI）默默練兵，台塑主管透露，透過AI學習降低能源耗用，又把產能開到最大化，這當中或許只有0.3%至1%的精進效益，卻是石化廠決戰關鍵點。

談起石化業就一定要先清楚認知，這是一座超大型自動化生產工廠，進料、生產到成品，只需要透過人工監測儀表，就能完成一系列工作，已是高度自動化工廠，為何還要導入AI？

去年，台塑集團總裁王文淵一聲令下，至今已有上百位員工進修學習AI，也陸續提出數百項課題摸索、上線測試中，儘管課題繁多，但都緊扣在重要精神，即降低生產成本、提升產能效率。

台塑主管指出，當競爭對手用的工廠設備、原料種類跟自己差異不大，大家的成本差距自然不會太大，幾乎是在同一個起跑點競賽，換言之，與同行競爭的價格不是便宜50美元、100美元，而是能不能再降1美元或是5美元，「有時候就差這1美元，產品可能滯銷或是全銷」，微幅差距就是能否比別人多接單的關鍵。

若要建構AI，首先就要有龐大歷史數據，台塑過往早已累積大量生產統計，最適合進階AI層級的行業，以台塑化為例，光是煉油廠想將高價柴油生產多一點，就必須先過濾137萬筆歷史數據，排除不正常生產範圍產生的異常數據，才能丟給AI學習。

目前台塑化的煉油廠「優化生產與操作提升計畫」，已經上線測試完成第3套常壓蒸餾塔（CDU-3），每年多產出柴油比例為0.35%，一年多增加銷售額新台幣1.05億元，航空燃油也多產出1.21%比例，一年多銷1379萬元。

所需的能源耗用蒸汽，卻可以達到每小時省下100公斤，換算一年節省830萬元費用，形成產值（量）增加，成本下降的雙重效益，合計年效益約1.26億元。

對照台塑化1年賺600億元，平均1天賺1.6億元，或許會覺得，公司生產事業只花1天就賺到AI1年功夫，不過台塑主管強調，「這只是1套設備，在麥寮有上千套設備，是積沙成塔概念，當景氣衰退，這些效益會是小兵立大功」。

台塑主管進一步說，要讓CDU產出較多高單價成品油，關鍵在於溫度控制，煉油是連續性生產製程，可簡單分成3個動作，包括進料、升溫煉成油品、取出油品，全在一座蒸餾塔完成，進料太快、取出油品倉促或是加溫速度太快，都會影響整座蒸餾塔溫度，在AI眼裡會視為3項變數（風險）。

人工用儀控監測溫度曲線變化，總有盲點，溫度突然飆高或是下降，凡是遇到異常就會損失高單價成品油，而AI可以同步監測、預測3項變數，當進料過多，立即搭配加溫速度，或是取出油品節奏，將穩定度維持巔峰狀態。

目前CDU-3上線測試完成，今年測試CDU-2，預計明年CDU-1也要上線，若全數導入AI，年效益提升至3億元。

不只如此，台塑打算將AI培養成「經驗豐富的老師傅」，快速找出問題點，甚至是潛在風險提前挖掘出來。

台塑主管表示，石化廠每年會輪流歲修定檢，就好比車輛進場保養概念，儘管如此，石化廠工安問題仍是時有所聞，這是所有石化廠一直想克服；平日生產設備都配有警示系統，若生產變數異常，alert就大響，現場人員要開始排除障礙，「alert不會告訴你哪裡出問題，有時維修人員需要花很多天找，還不一定找得到」。

同樣邏輯，台塑將整套系統正常生產係數全丟給AI學習，當alert響起時，AI可以快速找到問題點，並回饋給現場工作人員，宛如一名資深老師傅，給予資淺同仁明確方向，不用耗費多日徒勞無功，台塑主管形容，好比是人腦Know how轉移到電腦。

目前台塑提高標準，正在培訓AI老師傅達到最高境界：設備故障前自動預警。

台塑主管分析，道理很簡單，系統會發出警示是因為人為設定警戒範圍值，「假設平常設定警戒溫度值為300度C，凡是在300度C以下，都不會觸及警報，但有時候溫度可能是略低或略高，AI就要即時偵測並分析結果，若出現溫度波動頻繁，儘管沒有alert（警示），但也要通報同仁，因為這意味著，設備即將故障」。

台塑董事長林健男日前就提到，針對設備故障前自動預警，今年度預計5成高風險轉動設備陸續導入AI，期盼藉此減少工安事件發生。今年AI目標總效益要達到1.7億元。

即使練兵至今1年多，不過台塑等級還在單元設備上線測試，尚未進化到整座工廠交付給AI，台塑主管坦言，投入AI就像是一條不歸路，任何疑惑都可以是一個課題，AI只能客製化，唯有不斷練功才能塑造出最適合台塑的AI夥伴。（編輯：林淑媛）1081124