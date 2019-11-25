10月房市大好但業者審慎 台經院點出4原因

台經院研究員劉佩真指出，房市供給面壓力仍在、賣方開價趨硬、央行理事提出警告等因素，都讓不動產業者態度趨於保守。（台經院提供）中央社記者潘姿羽傳真 108年11月25日

（中央社記者潘姿羽台北25日電）近日房地產數據陸續寫下好成績，台經院今天發布3大產業營業氣候測驗點，營建業也一枝獨秀，但展望未來半年房市景氣，卻有高達83%的不動產業者抱持審慎、持平的看法，台經院對此點出4大原因。

台經院今天舉行景氣動向記者會，10月製造業營業氣候測驗點連二月下滑，服務業營業氣候測驗點也連三月下滑，營建業獨強，測驗點較上月大增5.07點，來到103.01點。

台經院分析，營建業涵蓋營造業與不動產業，不動產業方面，10月六都建物買賣移轉件數較9月成長19.8%，成為拉抬這次營建業營業氣候測驗點的主因。

台經院研究員劉佩真指出，台商回台議題拉動工業地產，政府持續推動都市更新、危老條例，此外，房貸利率維持相對低檔，反映資金面相當充裕，房地產也依舊是避險主要工具，這些對於房市都是有利因素。

展望未來半年房市景氣，劉佩真表示，有83%不動產業者認為會持平，維持目前的震盪走勢，關鍵是有4大不利因素；第一，房市供給面的壓力仍未解除，交屋與餘屋擴增持續帶來壓力，顯然住宅市場供需依舊需時間進行調整，第二，部分央行理事已經提出警告，不動產貸款風險值得關注。

據央行10月底公布的第3季理監事會議事錄摘要，央行理事指出，眾多銀行同時增加承做房貸，將增加共同曝險程度，一旦發生問題，恐釀銀行危機。

劉佩真也點出第三及第四項不利的因素，近期賣方開價趨硬，以及選後預計會有短期觀望潮，市場將觀望新政府對於房市的政策與態度；上述4大因素，使得不動產業者對於未來半年房市展望抱持保守態度。（編輯：郭萍英）1081125