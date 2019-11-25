電子業力挽狂瀾 經部看好工業生產第4季正成長

（中央社記者廖禹揚台北25日電）經濟部統計處今天公布10月工業生產指數統計，預估在電子零組件業，以及電腦電子及光學製品業帶動下，第4季製造業生產指數有望延續第3季轉正態勢，但全年轉正仍有困難。

經濟部統計處今天公布10月工業生產指數113.54，年減2.92%；其中製造業生產指數114.34，年減3.27%，主因去年10月創下歷年單月新高紀錄，加上傳統貨品持續受全球終端需求減少衝擊所致，化學原材料業、基本金屬業及機械設備業都維持負成長。

統計處副處長王淑娟指出，電子零組件業10月生產指數雖年減1.52%，但實際上已是歷年單月第3高紀錄，只是因為去年為歷年單月次高，加上去年拉貨特別集中在10月，高峰較難超越。

電腦電子及光學製品業已連續第13個月雙位數成長，10月指數年增17.87%，為歷年單月次高，僅次於去年8月，主要受惠台商持續回台擴增產能，加上部分業者反映接到較多歐美訂單，推升伺服器、筆電、網通設備等生產能量。

王淑娟表示，受到電子零組件業及電腦電子及光學製品業等2大主力業別推升，製造業生產指數已經從第1季年減4.6%、第2季年減0.7%，回升至第3季年增1.8%，10月雖受高基期影響再度回落，但預期11月有機會轉正。

展望11月，統計處預估製造業生產指數將年減1%至年增2%，王淑娟說，12月因基期較低，正成長機會更大，第4季有望延續正成長態勢。但她也坦言，若全年要轉正，11、12月平均成長幅度要達6.5%以上，機會不大。（編輯：林孟汝）1081125