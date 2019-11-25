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內需保溫 零售餐飲全年營收可望創新高

最新更新：2019/11/25 18:10

（中央社記者廖禹揚台北25日電）零售及餐飲業累計1到10月營業額皆創下歷年同期新高，經濟部分析，今年內需成長溫度仍在，預期全年營業額將再創新高；受國際景氣影響較大的批發業營收也可望在12月回正。

經濟部統計處今天公布10月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中零售業及餐飲業營業額分別為新台幣3407億元及646億元，為歷年同月新高，累計1到10月都創下歷年同期新高，分別年增2.9%及4.5%。

零售業10月營業額較去年同月成長4.2%，統計處副處長王淑娟表示，零售業今年以來維持穩定成長態勢，10月即使扣除成長主力汽機車零售業，以及受國際油價波動影響的燃料零售業等變動較大因素，增幅仍高達2.9%，與1到10月平均增幅相仿，顯示整體成長溫度仍在，在國際景氣冷颼颼的狀況下已是不錯表現。

餐飲業則受惠於國慶連假及天熱促進飲料買氣，10月營業額年增4.3%。統計處預估，零售業及餐飲業11月營業額都將年增1%至4%，王淑娟表示，雖然12月因高基期影響可能使餐飲業營收回落，但全年營業額創新高應不是問題。

批發業10月營收8962億元，年減1.3%，連續第3個月負成長，其中占比達4成的機械器具批發業年減0.1%，主要受到面板、筆電需求減緩，加上記憶體價格滑落影響；建材及化學批發業受美中貿易摩擦導致需求減緩，分別年減9%及8.5%。

王淑娟表示，批發業雖受美中貿易紛爭影響大，但耶誕節及農曆春節鋪貨旺季將至，成長動能可望回溫，統計處預估，批發業11月年增率約為年減2%至年增1%，待12月基期降低，可望轉為正成長。（編輯：蘇志宗）1081125

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