台歐27日再啟GDPR協商 修個資法勢在必行

（中央社記者潘姿羽台北26日電）台灣爭取歐盟一般資料保護規範（GDPR）適足性認定已經漸入深水區，國發會27日將與歐盟展開第3次技術性協商，聚焦個資獨立專責機關以及跨境傳輸，國發會今天表示，個資法修法雖然工程浩大，但已勢在必行。

國發會主委陳美伶今天於「通傳事業個資管理機制與資料加值運用研討會」致詞時表示，國發會將與歐盟於27日進行GDPR的第3次技術性協商，相關事項幾乎解決超過3/4，接下來兩個比較大的問題在於個人資料保護獨立專責機關，以及跨境傳輸必須兼顧人權與產業發展。

陳美伶表示，歐盟希望台灣成立個人資料保護的獨立專責機關，必須獨立、專責，而且是個機關；這部分國發會已與行政院人事總處溝通，明日與歐盟洽談並釐清要件後，會再向行政院陳報相關事宜。

跨境傳輸方面，陳美伶說，歐盟認為個資保護必須兼顧人權與產業發展，而非偏向其中一方，因此台灣現行個資法「勢必要做若干調整」；台灣個資法區分為公務機關、非公務機關，不同產業又由不同的目的事業主管機關來規範，保護機制參差不齊，導致國人往往認為個資沒有被完善保護。

陳美伶表示，未來是否不再區分公務機關、非公務機關，讓個資保護有一致性的機制，這是個資法檢討修正的重要議題。

陳美伶最後強調，個資保護很重要，但個資去識別化後，能夠加值做更多有效運用，更是數位經濟時代的重要事情，不能為了保護個資而妨礙產業發展，中間必須取得平衡，而她相信，這部分可以透過技術來解決。

日本花了兩年時間，已於今年2月通過GDPR適足性認定，韓國正在進行中，陳美伶表示，希望台灣能夠成為亞洲第3個通過GDPR適足性認定的國家。（編輯：黃國倫）1081126