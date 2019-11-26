顧立雄：2020年銀行業競爭會更激烈

（中央社記者劉姵呈台北26日電）金管會主委顧立雄今天表示，純網銀將於2020年正式上路，同時電支電票法也將送件合併，未來線上、線下虛實整合，甚至跨機構間支付環境等都將對傳統銀行產生衝擊，「明年銀行競爭會相當激烈」。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天上午參加「2019 Taiwan FinTech產業策略論壇」，並發表「如何協助發展金融科技」專題演講。

顧立雄提到，金管會修正「電子支付機構管理條例」，推動電子支付跟電子票證法制整合，並建置「跨機構支付平台」，將於2020年2月送立法院，同時，純網銀也將正式上路，將形塑更多元的支付環境，都會對既有傳統銀行的數位金融服務形成「較激烈的競爭」。

顧立雄表示，另一方面對消費者來說，會有更多的客戶體驗，甚至他看好後續台灣的5G時代，相關設備環境建置完成後，比現在的4G傳輸速度更快，幾乎是快到百倍，客戶將更有感覺。

顧立雄認為，競爭主要會發生在消費金融這一部分，不過傳統銀行主要營收來源並不是消金，應該不至於害怕；至於傳統銀行獲利短期內能否會被動搖，他則認為，未來要看虛擬通路的技術，能否取代實體通路，進而衝擊傳統銀行的獲利。

他進一步舉例，像是保險業的通路，雖透過銀行理財部門來賣基金保險，但仍是屬於人與人的接觸；另外，網路投保這部分還是集中在產險，難以跨入壽險這塊，要觀察之後發展的程度，「目前可能還不用緊張」。

顧立雄說，金融科技趨勢有大幅度的成長，但目前看起來主要真正有實力來投入進行的還是在銀行業這一端，科技業者大多還是偏小，所以純網銀也算是種「大型實驗場域」，且是由金融業者與大型的非金融業者合作。

根據金管會統計，2018年金融業投入金融科技資金為新台幣117億元，估2019年成長近8成、約有210億元。金融科技專利方面，2018年共有515件，大於過去12年合計的367件，今年前9月也已經達到394件。

另外，今年前9月行動支付交易額已達761億元，是2018年全年的1.6倍。顧立雄說，今年破千億元沒有問題。（編輯：張均懋）1081126