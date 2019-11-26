童子賢：資通訊結合醫療生技 內需兼顧出口

（中央社記者潘智義台北26日電）和碩聯合科技董事長童子賢今天在「2019生策年會」表示，台灣資通訊結合醫療生技產業，目前內需市場都沒做好，期待未來不但滿足內需，更能出口。

童子賢指出，台灣常使用先進國家如瑞士、以色列等國的醫療設備，甚至台灣醫美使用雷射設備多為韓國製造，但這些都是台灣科技業做得出來的產品，科技業應儘可能找到立足點，參與初級或一部分精密醫療設備製造。

他說，台灣社會品質在進步，需要更好的醫療品質，但台灣連內需市場都無法自足，造成台灣流失太多外匯，讓先進國家甚至韓國醫療設備進入台灣，呈現一面倒的逆差現象。

他指出，大家談創造就業機會，年輕人月薪只有20幾K（新台幣2萬多元），但台灣的百貨公司、全家、7-11超商多源自日本；看美國好萊塢電影也都是「進口」，使年輕人工作機會被限縮。現階段已可預見健保需求愈來愈大，應找機會點切入，讓資通訊結合生醫科技，為台灣創造就業機會。

成大醫院院長沈孟儒表示，有次醫院的醫療顯示器面板壞掉，就近詢問面板製造商群創光電，才發現群創製造的新台幣6萬元面板，坐飛機到日本繞一圈變45萬元。因此，台灣應趁這一波改革乘風破浪，讓生醫科技好好結合資通訊產業發展。

彰基醫院院長陳穆寬指出，彰基已開始運用很多人工智慧（AI）醫療設備，可預見醫療不與科技結合將會被淘汰，像今年病理科醫師招不到人，只因為應徵者擔心工作可能被人工智慧、大數據取代，所以沒人選擇，但內、外科醫師卻大爆滿。

生策會新任會長翁啟惠表示，讓台灣最強的兩個產業資通訊、生醫結合，將會有新的動能及氣象，走向國際，掌握世界資訊脈絡，發展醫療照護體系。生策會將持續扮演政府與產業橋梁，順應生醫發展趨勢，從醫療走向健康，有國際競爭力又有特色。（編輯：郭萍英）1081126