迎戰純網銀 公股首創行動銀行AI口語聲控

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）迎戰2020年純網銀元年，提高年輕客群黏著度，華南銀行首創將AI「語意分析技術」導入行動銀行APP，口語說出需求，如「孝敬父母新台幣1萬元」等，就能完成轉帳、換匯等100多種功能，以聲控取代觸控。

進入數位金融時代，為吸引年輕客戶群目光，各家銀行除推出高利活存搶市，也不斷努力提升行動銀行APP的操作便利性，拚更好上手使用，翻轉使用者經驗；由聲控取代觸控，便利客戶「動口不動手」，也是主要趨勢之一，已有多家行動銀行APP推出語音關鍵字輸入功能。

華南銀行今天宣布，將再提升「AI行動銀行」功能，有別於一般行動銀行的語音指令要說得很精確才能辨識，華銀導入IBM Watson語意分析技術發展出的AI聲控輸入功能，即使用字口語、生活化也能判讀，且支援使用轉帳、換匯、查詢餘額等100多種功能。

華南銀行副總經理許柏林實測，透過手機語音助理叫出華南銀行行動APP，再進入按下聲控輸入功能，說出「孝敬父母1萬元」，APP就自動跳到轉帳功能，帶入已輸入常用清單的父母帳號；改問「我還剩多少銀兩」，即使用詞相當口語化，但APP也能成功跳出帳戶餘額。

華南銀行總經理張振芳說，2020年台灣金融業就要面臨純網銀的競爭，現階段正在就各方面積極準備，未來年輕客戶族群將越來越多，使用行動銀行的比重也會越來越高，一定要讓APP能做到方便好用。

許柏林補充，統計台灣民眾進行轉帳，平均有2成為臨櫃辦理、3成使用ATM操作，5成已是使用行動銀行APP進行；對比全國平均，華南客戶使用行動網銀轉帳的比重還更高，目前華南行動銀行用戶約100萬人，之中有5成年齡在20歲至35歲之前，以年輕族群占大宗。

台灣IBM全球企業諮詢服務事業群總經理吳建宏表示，這是台灣首個「對話性」的行動銀行，一方面順應手機行動銀行發展趨勢，另一方面也跟上「對話式服務」的發展潮流，日常生活，從手機語音助理如Siri到汽車AI聲控等，這種創新服務型態日益普及。（編輯：林淑媛）1081126