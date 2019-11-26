搶攻AI晶片商機 AITA成立4大關鍵技術委員會

（中央社記者廖禹揚台北26日電）台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）今天正式成立4大關鍵技術委員會，並發表4項台灣AI晶片產業技術規格，可望協助業者降低研發費用、開發時程，並提升AI晶片效能。

由行政院科技會報辦公室與經濟部指導成立的台灣人工智慧晶片聯盟今天舉行會員大會，並正式成立「AI系統應用」、「異質AI晶片整合」、「新興運算架構AI晶片」與「AI系統軟體」等4大關鍵技術委員會。

經濟部長沈榮津於會前受訪表示，成立AITA主要是希望建立產業生態鏈，建立標準平台讓各界可以更有效率的開發應用，加速晶片自主化、彈性化。今天成立4大委員會同時也發布4項產業技術規格，根據經濟部預估，可降低AI晶片研發費用達10倍、將開發時程縮短至少6個月，並提升2倍效能，有助建立AI晶片自主專利。

AITA委員會今天首次發表台灣AI晶片異質整合共通介面、高效能AI運算全新架構、AI晶片設計加速軟體、AI系統整合應用等4項產業規格架構。

積極推動聯盟建立的行政院政務委員吳政忠致詞表示，AI技術是邁向智慧國家的關鍵基石，而晶片又是AI最關鍵的大腦，希望藉由4大委員會凝聚業者需求，持續發揮台灣的半導體與ICT（資通訊）強項，使台灣成為AI晶片與智慧系統輸出國。

工研院院長劉文雄則以人體來形容科技發展，他將伺服器比為大腦，現在要做的AI晶片則像是人體細胞，「麻雀雖小五臟俱全」，擁有自己的邏輯分析判斷能力，不必所有工作都傳回伺服器決定。劉文雄與AITA會長盧超群不約而同表示，希望未來持續連結產官學界力量，將單打獨鬥轉變為垂直整合，搶先布局AI晶片產業。（編輯：林孟汝）1081126