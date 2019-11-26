更多編輯台推薦新聞：
日壽司之神名店未入選東京米其林 13連霸3星夢碎
國際

日壽司之神名店未入選東京米其林 13連霸3星夢碎

台灣體操第一人 地板新動作以丁華恬命名
運動

台灣體操第一人 地板新動作以丁華恬命名

統一發票9-10月千萬獎號碼：41482012
生活

統一發票9-10月千萬獎號碼：41482012

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

雙11海關專案查緝 查獲百公斤毒品

最新更新：2019/11/26 20:13

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）海關統計，今年雙11購物節，低價進口快遞貨物量比去年再增3成，為防堵不法，今年首次展開專案調查，僅8天就查獲4623件須補稅案件，以及百公斤毒品走私及近3000條加熱式菸品。

財政部關務署表示，每年11月，逢雙11購物節低價進口快遞貨物（完稅價格新台幣5萬元以下）都大增，統計今年11月1日至24日止，貨物量已達509萬件，比去年同期成長3成。看準貨量大增，海關查緝人力吃緊，有些不肖業者或走私者，會想趁機矇混違規進口包裹或違禁品，因此今年首次針對雙11展開專案查緝。

關務署今天公布專案查緝成效，統計11月13日至20日，共查到4623件有化整為零、高價低報違規情形的補稅案件，補稅金額共新台幣353萬元，也查到大量毒品，包括31.95公斤的愷他命、73.34公斤的甲基安非他命以及大麻花等，合計毛重共109.3公斤。

關務署指出，此次也查到加熱式菸品2934條，專案查緝才8天，查獲的數量就已達今年前10月查核數目的一成左右；此外，還查到2565雙須課反傾銷稅的進口中國鞋靴，試圖把大件應稅包裹分散成多件低價免稅包裹的形式，違規進口以降低稅費成本。

其餘專案查緝查到的管制物品包括武士刀4把、十字弓1把，香菇、茶葉、腰果及核桃等農畜產品共316.46公斤，以及豬肉製品2.47公斤、仿冒名牌包37個，酒類59.8公升及壯陽藥208件。（編輯：鄭雪文）1081126

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報