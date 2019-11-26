雙11海關專案查緝 查獲百公斤毒品

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）海關統計，今年雙11購物節，低價進口快遞貨物量比去年再增3成，為防堵不法，今年首次展開專案調查，僅8天就查獲4623件須補稅案件，以及百公斤毒品走私及近3000條加熱式菸品。

財政部關務署表示，每年11月，逢雙11購物節低價進口快遞貨物（完稅價格新台幣5萬元以下）都大增，統計今年11月1日至24日止，貨物量已達509萬件，比去年同期成長3成。看準貨量大增，海關查緝人力吃緊，有些不肖業者或走私者，會想趁機矇混違規進口包裹或違禁品，因此今年首次針對雙11展開專案查緝。

關務署今天公布專案查緝成效，統計11月13日至20日，共查到4623件有化整為零、高價低報違規情形的補稅案件，補稅金額共新台幣353萬元，也查到大量毒品，包括31.95公斤的愷他命、73.34公斤的甲基安非他命以及大麻花等，合計毛重共109.3公斤。

關務署指出，此次也查到加熱式菸品2934條，專案查緝才8天，查獲的數量就已達今年前10月查核數目的一成左右；此外，還查到2565雙須課反傾銷稅的進口中國鞋靴，試圖把大件應稅包裹分散成多件低價免稅包裹的形式，違規進口以降低稅費成本。

其餘專案查緝查到的管制物品包括武士刀4把、十字弓1把，香菇、茶葉、腰果及核桃等農畜產品共316.46公斤，以及豬肉製品2.47公斤、仿冒名牌包37個，酒類59.8公升及壯陽藥208件。（編輯：鄭雪文）1081126