新壽總經理年底異動 連動新光金高層人事

（中央社記者劉姵呈台北26日電）新光金今天召開董事會通過子公司新光人壽新任總經理人事案，現任總經理蔡雄繼將於今年底卸任，由超過30年資歷的新光金控代理總經理黃敏義接任，自2020年1月1日起生效。

新光金今天晚間發布重大訊息表示，董事會通過今年前3季合併稅後純益達新台幣190.6億元，每股稅後純益（EPS）為1.55元，合併綜合純益總額達437.4億元，較去年同期大幅成長，總資產規模逾3.9兆元，合併股東權益為1921.8億元，較去年底增加32.9%，每股淨值達15.2元。

子公司獲利方面，新光人壽今年第3季合併稅後純益為135.8億元，股東權益達1075.1億元，較去年底增加373.1億元；新光銀行今年第3季合併稅後純益為40.9億元，較去年同期成長4.9%；元富證券今年第3季合併稅後純益為13億元，較去年同期成長31.1%。

新光金表示，新光人壽現任總經理蔡雄繼將卸任，今天的董事會中也通過，新壽總經理的一職將由新光金控代理總經理、總稽核黃敏義接任，自2020年1月1日起生效。此聘任案需由金管會核准。

黃敏義明年接任新壽總經理後，新光金控總經理職缺可能人選新光金目前尚未確定，待年底公布。

黃敏義自民國71年加入新光人壽，任職已超過30年，擔任過業務、人事、投資等相關業務的歷練，並曾經督導新光銀行金融市場、財富管理及分行等業務的營運推展，資歷完整。（編輯：楊凱翔）1081126