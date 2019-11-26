更多編輯台推薦新聞：
日壽司之神名店未入選東京米其林 13連霸3星夢碎
國際

日壽司之神名店未入選東京米其林 13連霸3星夢碎

台灣體操第一人 地板新動作以丁華恬命名
運動

台灣體操第一人 地板新動作以丁華恬命名

統一發票9-10月千萬獎號碼：41482012
生活

統一發票9-10月千萬獎號碼：41482012

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

新壽總經理年底異動 連動新光金高層人事

最新更新：2019/11/26 21:17

（中央社記者劉姵呈台北26日電）新光金今天召開董事會通過子公司新光人壽新任總經理人事案，現任總經理蔡雄繼將於今年底卸任，由超過30年資歷的新光金控代理總經理黃敏義接任，自2020年1月1日起生效。

新光金今天晚間發布重大訊息表示，董事會通過今年前3季合併稅後純益達新台幣190.6億元，每股稅後純益（EPS）為1.55元，合併綜合純益總額達437.4億元，較去年同期大幅成長，總資產規模逾3.9兆元，合併股東權益為1921.8億元，較去年底增加32.9%，每股淨值達15.2元。

子公司獲利方面，新光人壽今年第3季合併稅後純益為135.8億元，股東權益達1075.1億元，較去年底增加373.1億元；新光銀行今年第3季合併稅後純益為40.9億元，較去年同期成長4.9%；元富證券今年第3季合併稅後純益為13億元，較去年同期成長31.1%。

新光金表示，新光人壽現任總經理蔡雄繼將卸任，今天的董事會中也通過，新壽總經理的一職將由新光金控代理總經理、總稽核黃敏義接任，自2020年1月1日起生效。此聘任案需由金管會核准。

黃敏義明年接任新壽總經理後，新光金控總經理職缺可能人選新光金目前尚未確定，待年底公布。

黃敏義自民國71年加入新光人壽，任職已超過30年，擔任過業務、人事、投資等相關業務的歷練，並曾經督導新光銀行金融市場、財富管理及分行等業務的營運推展，資歷完整。（編輯：楊凱翔）1081126

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報