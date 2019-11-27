營業機車附加險日僅7元 提供外送員保障

（中央社記者劉姵呈台北27日電）勞動部職安署統計，截至今年10月，外送員約有4.5萬人，隨著外送車禍事故頻傳，為保障外送員人身安全以及車禍衍生責任問題，產險公司陸續推出「營業機車附加條款」，平均每天保費只要6至7元。

台灣外送商機夯，隨處可見外送員穿梭在大街小巷中送餐，路途中發生交通事故的機率更是大幅增加。根據現行自用汽（機）車保險定型化契約規範，如因出租予人或作收受報酬載運乘客或貨物等類似行為屬於不保事項。

換句話說，外送員騎乘自用機車，且只要有涉及收受報酬運送貨物，若發生車輛毀損或第三人的責任事故，都無法獲得保險理賠。

產險業者建議，外送員除了投保強制險與第三人責任險外，可以再加保「營業機車附加條款」，享有針對自用車輛車禍事故不保事項的保障，目前像是新安東京上海產險、富邦產險與國泰產險都有推出此附加條款。

產險業者表示，即使外送員原本已經投保強制險、第三人責任險，但在事故發生時，仍將無法獲得保險理賠，如果沒有加保「營業機車附加條款」，保再多恐怕還是等於沒保。

以目前有推出「營業機車附加條款」產險公司為例，不論男女外送員，投保第三人責任險基本保障，年繳保費約新台幣2200元至2500元，平均每天保費只要6至7元，換算等於每天只需不到一罐養樂多的錢，就可擁有每人體傷死亡上限200萬元、每一事故給付上限400萬元，以及每一事故財損上限30萬元的保障。（編輯：張均懋）1081127