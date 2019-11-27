遭指中火增加用煤量 台電：今年預估減煤300萬噸

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）台中市議會今天召開記者會指控中火增加燃煤量，台電表示，預估今年用煤量可降至約1300萬公噸，相較去年減用近300萬公噸，明年以減煤4成、1260萬噸為目標。

台中市議會國民黨團今天召開記者會，並連署反對「中火放寬10%生煤用量」。台電今天新聞稿表示，民代指的「增加燃煤量」，實際上法律規定許可證操作條件及數值可有10%容許差值，但中火歷來並沒有動用到這個容許差值，且近5年實際用煤量也未超出中市府核發的許可使用量。

台電說，「中火增加燃煤量」是假議題，地方民代惡意指控中火，完全無助於人民對兼顧穩定供電及減煤的期待。

台電表示，中市府在民國103年核發許可使用量為2100萬噸，而中火實際用煤量1839萬噸。近年一路減煤，107年實際用煤量1597萬噸，在台電透過擴大降載、環保停機及空污防制設備改善等努力下，預計今年實際使用量將接近1300萬噸，相較去年減少近300萬公噸，「哪來多燒100萬噸」。

台電說明，中火將遵照中市府106年核發許可證的條件，今年用煤量不會超過許可使用量1600萬噸，明年減煤4成也會依法操作，努力透過電網調度，讓中火兼顧環保減煤。

另外，台中火力發電廠因放流水「硼」超標，遭罰新台幣6000萬元。台電隨後宣布，中火全廠放流水10月底起不外排，直到廢水場12月完工且檢測達標才外排。

台電粉絲團指出，廢水處理廠一期工程已在9月份完工，二期工程預計在30日完工，土建工程已經完工96%，儀電設備也完工近9成。（編輯：蘇志宗）1081127