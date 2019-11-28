國際OTT瘋自製內容 業者：有利在地內容產業

（中央社記者吳柏緯台北28日電）OTT崛起帶動剪線潮，對於傳統有線電視造成不小的壓力。有線電視業者坦言，國際OTT的競爭對於在地的有線電視發展影響很大，不過對內容產業而言反而是一大機會。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行「傳播事業因應5G新紀元之機會與挑戰」高峰論壇，邀集國內外的學者、產業代表，針對5G發展、有線電視與OTT的競合、大數據與個人隱私等題目發表演講、座談。

上午舉行的「台灣影視產業之競爭、機會與挑戰」論壇，邀請凱擘股份有限公司總經理王鴻紳擔任其中一位與談人，發表對於有線電視與OTT的競合，以及未來產業發展看法。

王鴻紳一開始便提到，10年之前OTT服務僅停留在音樂產業，影視產業受到的影響並沒有那麼大，但近年隨著傳輸技術發展，OTT影視服務大幅成長，有線電視相對成長陷入停滯。目前OTT在全球發展的速度飛快，其中北美地區為目前全球最大的單一市場，未來包含中國大陸、印度與東南亞，也都具有高度的成長潛力。

王鴻紳說明，過去10年國際的OTT平台逐漸崛起，而且從過去播放別人的作品，逐漸增加自製內容播出。例如Netflix不斷的強化自製、在地的內容，剛上線的Disney+與未來將要上線的HBO Max也都已經釋出了不少自製內容的消息。

國際OTT大戰一觸即發，王鴻紳指出，境外OTT進入新的市場時必須找在地的合作夥伴一起做內容，而台灣的製作人才優秀、作品品質高，而且台灣具有創作自由，議題內容不會受限，可以看到許多國際平台都已經開始與台灣的團隊合作，這是台灣內容發展的優勢。

雖然有線電視產業面臨OTT競爭確實發生剪線潮，王鴻紳引述資策會在今年7月做的調查指出，仍有80.9%的消費者仍有看電視的習慣，只不過這些消費者不一定都是看有線電視，而是在電視上看OTT。他認為，這代表了看電視仍是主流，只不過消費者要做內容的「主導者」而不是「接受者」，面對這樣的挑戰，有線電視業要如何做出符合消費者的應對，才是當務之急。

王鴻紳指出，OTT的趨勢擋不住，有線電視業者應該加強平台播放流暢、內容豐富的程度，提升用戶體驗。他也以凱擘近日推出A1機上盒為例，搭載Android TV的開放平台，提供數千種來自Google Play、YouTube和各種應用服務的影音及遊戲內容，藉此將主導權還給消費者。（編輯：張均懋）1081128