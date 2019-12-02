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壽險業12月不調降宣告利率 保戶回饋金不再縮水

最新更新：2019/12/02 22:13

（中央社記者劉姵呈台北2日電）市場預期美國聯準會（Fed）12月暫停降息，加上金管會即將公布壽險最新死亡門檻比例，壽險公司表示，保單需重新精算，12月不調降利變型保單宣告利率；對保戶來說，回饋分享金不會再縮水。

利變型壽險宣告利率今年以來已多次調降，少部分壽險公司甚至降超過5次，像是台幣保單從今年高點2.98%，一路降至2.15%，美元保單也從4%降至3.15%。

壽險公司主管表示，過去調降的原因，主要是因為股債市表現不佳，壽險公司收的保費作投資無法產生好的報酬率，不能承諾給保戶相同的宣告利率，因此，才會調降宣告利率，以免出現虧損。

對於保戶來說，壽險公司調整宣告利率，最明顯的影響就是「增值回饋分享金」多寡，因為分享金是按照宣告利率與預定利率差距，乘以前一保單年度末的保單價值準備金，給付給保戶。

除了富邦人壽與台灣人壽以外，主要壽險公司11月大多決議不調整宣告利率；12月開始，包括國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、南山人壽、中國人壽、元大人壽等公司，都沒有調降宣告利率的計畫，維持11月利率水準。

壽險公司主管透露，金管會11月公布2020年壽險業新契約責任準備金利率，包括新台幣、美元及人民幣保單各年期均調降1碼（約0.25個百分點）；此外，本週即將公布壽險死亡門檻比例，因應將來提高保險保障比例的政策，壽險公司保單需要重新精算，因此，明年之前利率將不變動。（編輯：鄭雪文）1081202

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