全家暫停貨到付款刷卡 金管會：服務不中斷

（中央社記者劉姵呈台北3日電）有民眾反映，全家便利商店暫停提供貨到付款、電信費等7大信用卡刷卡服務。金管會今天表示，主要是因為委託代收款業者未完成與收單銀行的契約簽訂，為維持服務不中斷，超商於緩衝期1年內仍可繼續提供刷卡。

金融監督管理委員會銀行局今天表示，針對有民眾上網反映，全家便利商店公告11月29日起取消貨到付款、電信費等信用卡刷卡代收服務，僅能用現金付款，金管會今天緊急邀集銀行公會及主要收單銀行進行了解，主要是因為委託代收款業者未完成與收單銀行的契約簽訂，以致全家暫停信用卡刷卡支付服務。

銀行局副局長莊琇媛表示，會議後已取得共識，對於有意願委託超商以信用卡支付款項，但尚未能完成簽約程序的委託代收款業者，為維持服務不中斷，給予1年緩衝期完成簽約，超商於這期間仍可繼續提供刷卡服務，並請收單銀行於1年內完成契約補正。

莊琇媛表示，過去基於方便，收單銀行直接跟超商簽約，超商再跟代收業者，如電商業者、電信公司等簽約，但其實銀行應與代收業者直接簽約，因此，銀行公會訂定自律規範，要求要簽3方契約，不過因為自律規範12月1日才上路，導致很多契約沒有重新簽訂。

莊琇媛補充，目前只有全家便利商店先公告說要暫停刷卡服務，因為主要收單銀行為台新銀行，會請台新銀去作溝通，盡快恢復系統服務。

對此，台新銀回應，目前待全家將系統重啟後，就可以恢復刷卡服務。

銀行局表示，在今年6月25日同意民眾可以在超商以信用卡支付公私立學校學雜費、瓦斯費、有線電視費、電信費、大樓管理費、外勞仲介費及網路購物貨到付款等7類代收款項。其中，網購貨到付款部分，基於洗錢防制及風險控管等考量，以委託代收款業者直接販售商品給買家的型態（B2C）為限，且每筆代收金額上限為新台幣5000元。（編輯：楊凱翔）1081203