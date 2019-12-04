APEC汽車對話會議首度在台舉行 展現自駕科技

（中央社記者廖禹揚台北4日電）APEC第31屆汽車對話會議今天首度在台北登場，藉各APEC會員體汽車產業相關官員、業者齊聚機會，經濟部也安排參訪活動，展現台灣在自動駕駛科技、服務實力。

自1999年起每年舉行2次的亞太經濟合作會議（APEC）汽車對話會議，今年首度在台灣舉行，由經濟部國際貿易局、工業局、技術處、交通部路政司等單位與私部門共同辦理，經濟部國際貿易局發布新聞稿表示，希望藉此展現台灣積極為APEC活動做出貢獻，也有助強化台灣與各會員體在汽車產業的交流合作。

貿易局表示，本次議程包括各會員體汽車市場發展現況分享、從國際貿易角度探討車輛法規及標準更新情形、自動駕駛車與電動車發展趨勢等，並希望完成APEC自駕車指導準則，促進APEC地區發展安全、科技化及具經濟價值的自駕車產業。

本次會議邀集美國、日本、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、香港、俄羅斯、加拿大、墨西哥、秘魯及台灣等APEC會員體汽車產業政策官員、車輛公協會代表、業者等百餘人共襄盛舉。

經濟部也藉此機會安排與會人士參訪台灣智駕實驗室及試乘台灣自行研發之自動駕駛車，展現台灣在自動駕駛科技、服務及營運的創新模式。

貿易局表示，APEC汽車對話會議有別於其他多數APEC會議，是APEC地區汽車產業公私部門的定期對話機制，共同規劃區域內汽車產業整合與發展策略，增進APEC地區汽車產業貿易自由化及便捷化。藉由促進各項合作計畫推動，不僅協助台灣業者拓展海外商機，也能增進APEC地區經濟成長與消費者福祉，帶動產業永續發展。（編輯：張均懋）1081204