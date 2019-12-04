黃蔭基看2020年台股 上半年可達12300點

（中央社記者劉姵呈台北4日電）永豐金控首席經濟學家黃蔭基今天表示，台股在2020年上半年會達到12300點，除非資金行情充沛、世界太平，才有可能挑戰歷史高點12682點，他認為再往上走恐有「泡沫化」疑慮。

永豐金今天下午舉辦「豬（致）富有成，2020，渾身解數」投資展望會前說明會，永豐金控首席經濟學家黃蔭基表示，受惠於貿易戰轉單效應及5G、去美化等題材帶動下，台積電股價於今年10月突破新台幣300元，領軍台股大盤創下29年新高紀錄。展望2020年，外資至11月底買超台股金額已逾2000億元，同時企業獲利在2019年第4季開始轉為正成長，預期外資仍會持續回補台股至2020年上半年，大盤榮景可期。

市場大多預期明年台股將挑戰1990年2月21日創下的歷史高點12682點，黃蔭基認為，這個可能性有，不過是要在資金行情充沛、世界太平的「天時、地利、人和」的情況下，「否則要再往上走，就是泡沫、是假的」。他表示，較中性、合理的預估，台股上半年最高點應會在12300點。

永豐投顧表示，若以外資須回補過去賣超過度的金額，及預期台股2020年企業獲利成長可達11%，在台灣GDP可以保2下，預期台股上半年會攻抵12300點。

黃蔭基指出，投資人要留意影響明年景氣的9大灰犀牛（比喻機率較大且影響巨大的潛在危機），包括美中貿易談判；英國無協議脫歐；美國總統川普遭受彈劾；華倫大選勝出；加泰隆尼亞獨立運動；智利地鐵抗爭；美英衝突加劇；中國債務風險及香港萬丈深淵。

選股方面，永豐金有3建議，首先，各國5G設備於今年已陸續興建，明年將是5G手機的拉貨期，因此建議投資人關注5G手機零組件相關個股。再者，歐盟電動自行車快速興起，台廠具備研發、製造及品牌優勢，明年仍是具備高成長的明星產業；第3，北美運動品需求穩定增長且有集中供應商的趨勢，台廠代工接單無虞，可關注運動衣及鞋類類股。（編輯：蘇志宗）1081204