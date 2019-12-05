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美中貿易協議傳有轉機 台股一度攻上11600點

最新更新：2019/12/05 11:12

（中央社記者潘智義台北5日電）美中貿易談判傳出樂觀消息，帶動美股道瓊工業指數上漲，台北股市今天與美股連動，開高走高，一度重回11600點整數關卡之上。

法人認為，台股短線雖然跟著美股走，表現優於其他亞股，外資仍為控盤主角。

10時38分止，加權指數來到11590.29點，上漲79.82點，成交值新台幣644.16億元，8大類股多上漲，其中機電類股漲勢最明顯，其次為紡織類股。

蘋概3雄晶圓代工龍頭台積電盤中來到312元，上漲1.96%。股王大立光來到4610元，上漲4.77%。鴻海來到90.7元，上漲1.34%。

紡織類股當中，遠東新盤中來到29.45元，上漲0.68%。福懋來到33.8元，上漲0.74%。

華南投顧董事長儲祥生表示，前幾天美股下跌之際，台股下跌有限，當美中貿易談判可能達成協議消息傳出，帶動美股上漲，台股跟著連動時，又相對其他亞股表現強勢。

儲祥生說，台股現階段跟著美股走，主要還是因為外資買股，但指數已在歷史高檔，行情還沒到很樂觀的情況，投資人仍應邊走邊看。之前強勢的5G概念股，近來有整理跡象，但仍為影響大盤長期走勢關鍵，跌深個股可以留意，11月營收佳的股票也可考慮。

他認為，之前小型股表現強勢，現階段又回到以個股表現為主的格局，因近年底法人不易有太特別動作，指數能否持續創高，仍需看外資動向；想搭年底做帳行情順風車的投資人，選股還是要看線型，選擇跌深個股。（編輯：張均懋）1081205

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