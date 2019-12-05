進口車電動機車熱賣 汽機車零售業營收可望轉正

（中央社記者廖禹揚台北5日電）受惠於進口車及電動機車買氣熱絡，經濟部統計，汽機車零售業今年1到10月營業額5152億元，較去年同期年增4.7%，全年營業額可望回復正成長。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，指出汽機車零售業營業額在去年因高基期因素及部分國產車銷售疲弱情況下，營業額年減2.9%後，今年受惠改款新車買氣活絡，加上電動機車熱銷，全年營業額可望回復正成長。

統計處表示，2015年前，台灣機車新增掛牌數每年約在60至70萬輛，2017年受惠汰舊換新政策及電動機車興起，新增掛牌數一度逼近百萬輛，今年1到10月則已新增71.5萬輛，年增1.9%，其中電動機車新增11.5萬輛，年增84.6%，占比上升至16.1%，較2012年增加14.7個百分點。

今年1到10月汽車新增掛牌數則為35.3萬輛，年減1.1%，其中國產車年減5.7%，進口車年增4.2%，國產車市占率已下滑至51.4%。

統計處分析，進口車因量產具規模經濟，車款推陳出新快，加上匯率具優勢，使售價競爭力提升，縮小與國產車價差，市占率從2009年的20.5%提升至今年1到10月的48.6%，增加28.1個百分點。

台灣汽車進口額在2014年突破1000億元後持續成長，至2018年達到歷年新高的1724億元，年增11.2%；今年1到10月進口額則小幅年減0.5%，為1407億元。

觀察主要進口來源，日本以38.2%占比最高，其次為德國27.2%及美國9.9%。瑞典及捷克近5年則以每年雙位數增幅快速成長，今年1到10月合計占比4.5%。（編輯：黃國倫）1081205