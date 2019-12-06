上銀11月營收下探12.78億元 創34個月低

（中央社記者張建中新竹6日電）傳動元件大廠上銀自結11月合併營收新台幣12.78億元，為34個月來單月低點。法人預期，上銀明年第1季之後訂單可望回升。

上銀自結11月合併營收12.78億元，較10月14.07億元減少9.13%，比去年同期23.01億元下滑44.44%。法人指出，上銀11月營收是2017年2月以來單月低點。

累計今年前11月上銀自結合併營收188.81億元，較去年同期276.36億元減少31.68%。

觀察工具機產業景氣，上銀先前指出，尚未看到好轉狀況，短期需求並未回溫，不過半導體生產設備應用需求仍熱，自動化應用相對佳，這些產業應用並沒有如同工具機產業低迷。

上銀新產品新專案有不錯斬獲，例如產品順利通過日本車廠認證。此外，上銀在航太應用以及5軸複合式工具機高階產品，近月產能逐步往上提升，看到量產訂單，此外，滾珠螺桿應用在自動化的小規格產品，訂單穩健，上銀在自動化機器人以及醫療和水五金等應用，也有不錯發展。

法人預估，上銀明年第1季之後訂單有機會逐步回升。

觀察台商回流投資對工具機需求影響，市場人士指出，台商回台投資還要建廠，效應沒那麼快，最快明年下半年才會浮現，明年上半年工具機景氣可能還相對趨緩。（編輯：楊玫寧）1081206